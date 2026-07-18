इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे के काम ने पकड़ी रफ्तार, 28 गांवों से होकर गुजरेगा

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में माना जा रहा है। करीब 48.01 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन मार्ग को शासन ने 2935.15 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जबकि सड़क निर्माण की लागत 1089 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर गगन भंवर के अनुसार इस रोड पर काम की शुरुआत कर दी गई है। कुछ इलाकों में मशीन पहुंच गई हैं वहीं दूसरे इलाकों में पहुंचने का काम जारी है। गौरतलब है कि दो दिन पहले एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने इंदौर- उज्जैन और उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की समीक्षा कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।