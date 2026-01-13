भागीरथपुरा में 12 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 10 अब भी ICU में, जांच में जुटीं 50 टीमें

मौजूदा समय में शहर के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 39 मरीज भर्ती है, इनमें से 10 मरीज आईसीयू में हैं। इधऱ, क्षेत्र में भी लगातार विभाग की टीमें स्वाथ्य परीक्षण कर रही हैं। बीते तीन दिन में 12 हजार से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य वर्धन अभियान के अंतर्गत किया गया है। 6 दिनों में 60 हजार नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीन दिन में अब तक 12521 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण पूरा हुआ है। गंभीर बीमारियों की पहचान होने पर संबंधित लोगों को तुरंत उच्च स्तरीय उपचार से जोड़ा जा रहा है।