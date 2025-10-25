ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करनेवाले अकील के हाथ पैर टूटे

Indore- एमपी के इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की गई। आरोपी अकील ने दो विदेशी क्रिकेटरों का पीछा किया और इनमें से एक को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। हाईप्रोफाइल मामला होने से पुलिस फौरन सक्रिय हुइ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आरोपी अकील के ​हाथ पैर टूटे नजर आए। उसके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर बंधा था और वह एक पैर रखकर बमुश्किल लंगड़ाते हुए चल पा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अकील आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर पहले से कई केस दर्ज हैं।