इंदौर

इंदौर के केमिकल गोडाउन में लगी भयंकर आग, जिंदा जलीं दो महिलाएं, मौत

Indore Fire: इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र स्थित केमिकल गोडाउन में शनिवार शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घबराकर लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और दमकलकर्मी पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया।

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 02, 2025

Indore Chemical Factory Fire

Indore Chemical Factory Fire

Indore Fire: इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र स्थित केमिकल गोडाउन में शनिवार शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घबराकर लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और दमकलकर्मी पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। कई महिलाओं के आग में फंसने की बात सामने आई। इस पर कई फायर वाहन बुलाए गए। लंबे क्षेत्र में फैले गोडाउन की आग पर काबू पाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी, फोम का इस्तेमाल हुआ। रात करीब 8.40 बजे अधिकारियों ने गोडाउन की रेस्क्यू दल से सर्चिंग करवाई। इस दौरान 2 शव बरामद हुए। बताया जा रहा है गोडाउन में काम करने वाली 2 महिला कर्मचारी की आग में जिंदा जलने से मौत हुई है।

गोडाउन मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई

जोन-1 डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, शाम करीब 6 बजे पुलिस को कैट रोड स्थित सेंट नॉर्बट स्कूल के पास स्थित केमिकल गोडाउन में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर बल के साथ पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया। गोडाउन 60 बाय 80 वर्गफीट में फैला था। कई फायर वाहनों की मदद से रात करीब 7.45 बजे आग पर काबू पाया गया। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा, राऊ थाना पुलिस, एसडीईआरएफ दल ने रेस्क्यू शुरू किया। दल ने गोडाउन से 2 शव बरामद किए हैं। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गोडाउन में सुरक्षा संबंधी मानकों को लेकर भी जांच की जाएगी। नहीं मिलने पर संबंधित गोडाउन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कह कर गईं थी जल्दी घर लौटूंगी, लेकिन आया शव

एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया, गोडाउन से 2 शव बरामद हुए हैं। उनकी पहचान रामकली (50) पति हरिदास निवासी गोरा बूरद सागर हाल मुकाम रंगवासा और ज्योति (38) पति मनोज नीमा निवासी महू पट्टी बाजार, हाल मुकाम श्रीराम नगर द्वारकापुरी के रूप में हुई है। ज्योति के परिजनों ने बताया कि वह अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ कर आई थी। जल्दी घर आने का बोल रही थी लेकिन आग में फंस गई। वह कई सालों से कंपनी में काम कर रही थी। घटना स्थल पर उनके साथ देवर की लड़की भी काम करती हैं, जो आग लगने पर बाहर निकल आई थी।

पति ने सुनाई दास्तां…

हरिदास ने बताया, वह पत्नी रामकली के साथ सुबह काम करने आए थे। यहां केमिकल भरा जाता हैं। इसी दौरान शाम को करीब 6 बजे दीया जल रहा था, उसी से पत्नी झुलस गई। वह कंपनी के दूसरे छोर पर काम कर रहे थे और पत्नी अंदर काम कर रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और ज्योति को आग से झुलसते देखा था।

थिनर के गोडाउन में दीया जलाने की नादानी क्यों?

अधिकारियों ने बताया, गोडाउन में थिनर स्टोर होता था। करीब 6.30 बजे आग लगी थी। करीब 7.45 बजे तक आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, गोडाउन में ग्यारस की पूजा के लिए कर्मचारी दीया लगा रहे थे। इस दौरान अत्यंत ज्वलनशील थिनर ने आग पकड़ ली। दोनों महिलाओं की साड़ी में आग लग गई थी। इस वजह से गोडाउन से बाहर नहीं निकल पाई। घटना बच्चों ने देखी थी, उन्होंने गोडाउन से बाहर आकर इसकी पुष्टि की है। जांच में पता चला है कि भैयालाल मुकाती निवासी राऊ का गोडाउन है। गोडाउन को सूरज निवासी सिंधी कॉलोनी ने किराये पर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। हालांकि फंसी महिलाओं को निकालने रेस्क्यू दल गोडाउन में घुसा था, लेकिन आग की वजह से अंदर का तापमान अधिक था। इस वजह से दोबारा पानी डालकर ठंडा किया गया। वहां कितनी मात्रा में थिनर भरा था, इसकी जांच कर रहे हैं। यदि गोडाउन अवैध मिला तो संचालक और मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे।

आग बुझाने में ऑपरेटर के हाथ झुलसे

टीआई राजपाल सिंह राठौर ने बताया, शुरुआती जांच में पता चला हैं, आग की शुरुआत स्वास्तिक इंटरप्राइजेज केमिकल के मालिक सूरज भागवानी के गोदाम से हुई थी, जो बढ़ते हुए महेश पांचाल के विश्वकर्मा मशीन टूल्स तक पहुंच गई। आग लगने के कारण सभी कर्मचारी गोदाम से बाहर आ गए थे लेकिन दो महिलाओं की आग में फंसने से मौत हो गई। विश्वकर्मा मशीन टूस के कर्मचारी ओमप्रकाश ने बताया, वह ऑपरेटर है। आग बुझाने में हाथ झुलस गए।

ये भी पढ़ें

अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेशन के निर्देश जारी, ये है वजह
इंदौर
Mayor Pushyamitra Bhargava

Published on:

02 Nov 2025 08:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के केमिकल गोडाउन में लगी भयंकर आग, जिंदा जलीं दो महिलाएं, मौत

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

