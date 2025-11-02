इंदौर के केमिकल गोडाउन में लगी भयंकर आग, जिंदा जलीं दो महिलाएं, मौत

अधिकारियों ने बताया, गोडाउन में थिनर स्टोर होता था। करीब 6.30 बजे आग लगी थी। करीब 7.45 बजे तक आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, गोडाउन में ग्यारस की पूजा के लिए कर्मचारी दीया लगा रहे थे। इस दौरान अत्यंत ज्वलनशील थिनर ने आग पकड़ ली। दोनों महिलाओं की साड़ी में आग लग गई थी। इस वजह से गोडाउन से बाहर नहीं निकल पाई। घटना बच्चों ने देखी थी, उन्होंने गोडाउन से बाहर आकर इसकी पुष्टि की है। जांच में पता चला है कि भैयालाल मुकाती निवासी राऊ का गोडाउन है। गोडाउन को सूरज निवासी सिंधी कॉलोनी ने किराये पर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। हालांकि फंसी महिलाओं को निकालने रेस्क्यू दल गोडाउन में घुसा था, लेकिन आग की वजह से अंदर का तापमान अधिक था। इस वजह से दोबारा पानी डालकर ठंडा किया गया। वहां कितनी मात्रा में थिनर भरा था, इसकी जांच कर रहे हैं। यदि गोडाउन अवैध मिला तो संचालक और मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे।