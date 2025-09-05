जनपद CEO को पीटने वाले BJP नेता पर एक्शन, SDM ने खुद खड़े रहकर चलवाया बुलडोजर!

mhow janpad ceo assault case:डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के चोरल में जिस विवादित अतिक्रमण को बचाने के लिए जनपद सीईओ से मारपीट की गई। उसे एसडीएम राकेश परमार ने खुद खड़े रहकर तुड़वाया।गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम राकेश परमार, नायब तहसीलदार यशदीप रावत, सिमरोल टीआई अमित कुमार सहित अन्य चोरल गांव पहुंचे। यहां मुख्य मार्ग पर कस्तूरबा बालिका छात्रावास और सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर दुकान निर्माण होना पाया। (mp news)
सूत्रों के अनुसार भाजपा नेता के रिश्तेदार दीपक तिवारी द्वारा नाले और छात्रावास की भूमि पर अवैध कब्जा कर ओटला बनाकर टीनशेड डाला गया था। एसडीएम परमार ने अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तुड़वाया (bulldozer action)। तीन गुमटियों को भी हटवाया गया। कुछ गुमटियों को हटाने के लिए दो-तीन दिन का समय दिया गया।
बुधवार शाम चार बजे भाजपा नेता के रिश्तेदार चोरल निवासी दीपक तिवारी दुकान का अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के डर से जनपद पंचायत सदस्य उमेश औसारी, कालाकुंड के सरपंच शिव दुबे सहित अन्य 9 लोगों को लेकर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचा। यहां भाजपा नेताओं और साथियों ने सीईओ पंकज दरोठिया से गाली गलौज कर मारपीट की। सीईओ को जमीन पर पटक कर लात-घूसों से पिटाई की। जिसके बाद सीईओ ने महू पुलिस थाने पर भाजपा नेताओं की नामजद और अन्य साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
उधर, गुरुवार को पंचायत सचिव संगठन के सदस्य एकजुट होकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से मिले। यहां पदाधिकारियों ने सीईओ दरोठिया पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग रखी।महासंघ के संजय सोलंकी ने बताया अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर महू थाने का घेराव किया जाएगा।
घटना के दूसरे दिन गुरुवार को जनपद पंचायत सीईओ और कर्मचारी इंदौर कलेक्टर और जिपं. कार्यालय पहुंचे। जिससे महू, पुलिस गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर सकी। बयानों के अभाव में पुलिस की आगामी कार्रवाई अटक गई। थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि सीईओ दरोठिया और गवाहों के बयान के बाद विस्तृत जांच शुरु होगी। वीडियो फुटेज की जब्ती कर घटना में सौलप्त अन्य लोगों की पहचान की जाएगी। इसके आधार पर प्रकरण की आगामी कार्रवाई होगी।