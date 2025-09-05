Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

GST Slab बदलते ही बढ़ी कारोबारियों की टेंशन, MRP को लेकर उलझन

New GST slabs: देश में 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी स्लैब ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। सबसे बड़ी टेंशन MRP बदलाव और त्योहारी सीजन में माल बेचने की रणनीति को लेकर है। (GST 2.0 India)

भोपाल

Akash Dewani

Sep 05, 2025

New GST slabs Reforms mrp change mp traders confusion
New GST slabs Reforms mrp change mp traders confusion (फोटो- सोशल मीडिया)

New GST slabs: जीएसटी के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे। लेकिन मूल्य परिवर्तन को लेकर बाजार में असमंजस की स्थिति है। क्योंकि बाजार में पहुंचे माल की एमआरपी कैसे बदली जाएगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में अगले 18 दिन तक माल की खपत या फिर उसे होल्ड करने को लेकर गुरुवार को व्यापारियों में दिनभर चर्चा होती रही। अब अधिकांश व्यापारी साफ्टवेयर या एप के जरिए बिलिंग करते हैं। वस्तुओं के दाम में परिवर्तन के बाद साफ्टवेयर में संशोधन करना पड़ेगा। त्योहारी सीजन में माल बेचें या होल्ड करें इसे व्यापारी बड़ी चुनौती मान रहे हैं। (GST 2.0 India)

व्यापारियों को होगी परेशानियां

आईसीएआई भोपाल ब्रांच के अध्यक्ष अर्पित राय ने बताया कि जिस वस्तु में एमआरपी प्रिंट है वह माल 22 सितंबर तक नहीं बिका तो परेशानी होगी। गाइडलाइन और एडवायजरी का इंतजार है। वहीँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि जमा माल 22 तक बिक जाएगा। फिर भी जो माल बचेगा उसे बदले स्लैब में ही बेचना पड़ेगा। इनपुट-आउटपुट में प्लस-माइनस होगा।

ये भी पढ़ें

Big News: इंस्टाग्राम Reels पर भी अब लगेगा टैक्स, हर लाइक्स-डील की चुकानी होगी कीमत!
ग्वालियर
instagram reels tax content creators brand deals New professional code ITR filing

व्यापारियों ने कहा-उपभोक्ता को बड़ी राहत

  • कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सुनील जैन 501 एवं जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा रोजमर्रा की वस्तुओं में टैक्स दरें कम होने से राहत मिलेगी।
  • फेडरेशन ऑफ राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्याम बाबू अग्रवाल ने कहा कि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म होने से राहत मिलेगी।
  • फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यूफैक्चरर्स के डायरेक्टर जनरल फिरोज एच नकवी ने इससे खाद्य निर्माण और खुदरा क्षेत्र और विकास होगा।
  • अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री नवनीत अग्रवाल ने कहा अब उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। ग्राहकों का रुझान बाजार में बढ़ेगा।
  • फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिकूं भटेजा ने कहा कि टेंट कारोबार पर 18 फीसदी टैक्स में बदलाव नहीं हुआ इससे निराशा है।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ‘अति भारी बारिश’ करेगी तांडव, 18 जिलों में अलर्ट जारी
भोपाल
heavy rain alert monsoon news september 5 mp weather update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 09:31 am

Published on:

05 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / GST Slab बदलते ही बढ़ी कारोबारियों की टेंशन, MRP को लेकर उलझन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट