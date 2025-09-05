GST Slab बदलते ही बढ़ी कारोबारियों की टेंशन, MRP को लेकर उलझन

New GST slabs: जीएसटी के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे। लेकिन मूल्य परिवर्तन को लेकर बाजार में असमंजस की स्थिति है। क्योंकि बाजार में पहुंचे माल की एमआरपी कैसे बदली जाएगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में अगले 18 दिन तक माल की खपत या फिर उसे होल्ड करने को लेकर गुरुवार को व्यापारियों में दिनभर चर्चा होती रही। अब अधिकांश व्यापारी साफ्टवेयर या एप के जरिए बिलिंग करते हैं। वस्तुओं के दाम में परिवर्तन के बाद साफ्टवेयर में संशोधन करना पड़ेगा। त्योहारी सीजन में माल बेचें या होल्ड करें इसे व्यापारी बड़ी चुनौती मान रहे हैं। (GST 2.0 India)