एमपी में अनेक बड़े अफसरों को हटाया, सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के यातायात पुलिस उपायुक्त सहित अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

इंदौर

deepak deewan

Sep 16, 2025

CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के यातायात पुलिस उपायुक्त सहित अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। सोमवार को इंदौर में हुए ट्रक हादसे के बाद मंगलवार को पुलिस अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को हटाते हुए निलंबित कर दिया है।

इंदौर में सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दौड़ा। कई लोगों और वाहनों को कुचला जिससे 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हुए। ट्रक नंबर MP09 ZP 4069 से यह हादसा हुआ था। टक्कर के बाद एक बाइक फंस गई जिसमें लगातार रगड़ से ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई। एक व्यक्ति जिंदा जल गया।

घटना के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव मंगलवार को इंदौर पहुंचे और अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों के हालचाल जाने। इसके बाद उन्होंने यातायात पुलिस उपायुक्त अरविन्द तिवारी, सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश सिंह, ASI प्रेम सिंह, चन्द्रेश मरावी सूबेदार, दीपक यादव निरीक्षक और ड्यूटी पर तैनात सभी चार कॉन्स्टेबलों को निलंबित कर दिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया

सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ सरकार उनके इलाज का खर्च भी देगी। उन्होंने हादसे के दौरान अपना कर्तव्य निभाकर लोगों को बचाने वाले कान्स्टेबल पंकज यादव और ऑटो रिक्शा चालक अनिल कोठारी को पुरस्कृत करने का ऐलान किया।

