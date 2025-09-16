एमपी में अनेक बड़े अफसरों को हटाया, सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के यातायात पुलिस उपायुक्त सहित अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। सोमवार को इंदौर में हुए ट्रक हादसे के बाद मंगलवार को पुलिस अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को हटाते हुए निलंबित कर दिया है।