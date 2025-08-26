महिला के घर से मिली 1 करोड़ की ब्राउन शुगर, कैश देख चौंकी पुलिस, नोट गिनने मंगानी पड़ी मशीन

MP Crime: नशे का कारोबार करने वाली हिस्ट्रीशीटर महिला को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने द्वारकापुरी में उसके घर से 516 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, जब्त की गई है। यही नहीं क्राइम ब्रांच को महिला के घर से कैश भी बरामद हुआ है। ब्राउन शुगर और कैश देख पुलिस खुद चौंक गई। स्थिति ये थी कि पुलिस क्राइम ब्रांच को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी।