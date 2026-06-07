एक्सपोर्ट में लंबी छलांग, 70 हजार करोड़ पहुंचा एमपी का निर्यात

सीएम मोहन यादव ने इंदौर में निवेश फोरम-2026" को सम्बोधित किया
CM Mohan Yadav- इंदौर में शनिवार को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भारत-लैटिन अमरीका- कैरेबियन व्यापार व निवेश फोरम- 2026 का आयोजन किया गया। इसमें 15 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को सीएम डॉ. मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश और निर्यात का उभरता वैश्विक केंद्र है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश से 70 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। इसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। सीएम मोहन यादव ने आशा जताई कि यह मंच भारत और लैटिन अमरीकी देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को नई मजबूती देगा।
मध्यप्रदेश में निवेश और निर्यात पर खासा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए तमाम कवायदें की जा रहीं हैं। इसी क्रम में इंदौर में इंडिया-लैटिन अमरीकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का कार्यक्रम रखा गया। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि आए। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने भारत-लैटिन अमरीकी देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सभी देशोें से मजबूत व्यापारिक रिश्तों की उम्मीद जताई।
आयोजन में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, सूरीनाम, गुयाना सहित कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देशों में व्यापार और निवेश अवसरों की जानकारी दी।
सीएम मोहन यादव ने कहा, 2025-26 में मप्र का लैटिन अमरीकी और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। इंजीनियरिंग, प्लास्टिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि आधारित उत्पाद और विनिर्माण क्षेत्र मप्र की प्रमुख निर्यात ताकत बनकर उभरे हैं। मप्र उद्योगों, एमएसएमई, उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोडऩे कदम उठा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर और पीथमपुर का विशेष ज़िक्र करते हुए कहा कि ये दोनों ही क्षेत्र आज फार्मास्यूटिकल्स का ग्लोबल हब बन चुके हैं। यहां निर्मित दवाएं ब्राजील, पेरू और चिली जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही हैं, जिससे प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक मान्यता मिल रही है। ब्राजील की औद्योगिक जरूरतों के लिए मध्यप्रदेश सबसे भरोसेमंद और सप्लाई चेन पार्टनर की भूमिका निभा सकता है। पेरू के साथ इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के लिए मध्यप्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। हम क्यूबा के विश्व प्रसिद्ध बायोटेक एवं फार्मा अनुसंधान के साथ मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में नए नवाचार करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। ब्राज़ील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया के साथ मध्यप्रदेश का निरंतर बढ़ता व्यापार हमारे अटूट भरोसे का प्रमाण है।
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