MP के इस शहर को मिलेंगी ‘150 ई-बसें’, 32 रूट तय, कनेक्ट होंगे कई गांव

MP News: प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत इंदौर को 150 ई-बसें मिलना है, जिसमें से 40 बसें यहां आ चुकी हैं। लोक परिवहन व्यवस्था चलाने वाली कंपनी एआइसीटीएसएल इनके संचालन के लिए दो डिपो तैयार कर रहा है, जिसे पूरा होने में समय लगेगा। इन बसों के टिकट कलेक्शन के लिए नई एजेंसी नियुक्त की जा रही है। संचालन शुरू होने में डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा। करीब दो साल पहले इंदौर को ई-बसें मिलने की घोषणा हुई थी। एआइसीटीएसएल इनके लिए नायता मुंडला आइएसबीटी के पास व देवास नाका में दो डिपो बना रहा है, जहां चार्जिंग की व्यवस्था भी रहेगी।