ई रिक्शा पर बैठकर घर से निकले एमपी के मंत्री, बस में किया सफर

Tulsi silawat- आज नो कार डे मनाया जा रहा है। यह दिन पेट्रोल-डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। एमपी में नो कार डे के मौके पर अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजनों ने कार को छोड़कर दोपहिया वाहनों या सार्वजनिक यातायात सेवाओं से सफर किया। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा स्कूटी पर और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल पर नजर आए। एमपी के एक मंत्री ने भी कार की जगह ई रिक्शा और बस में सफर किया। हालांकि बाद में वे कार में बैठे देखे जिसपर हल्ला भी मचा।