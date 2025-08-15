मानसून के 3 सिस्टम एक्टिव, 26 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, 16 अगस्त को यहां होगी बारिश

weather forecast: मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से इंदौर में गुरुवार अलसुबह मूसलधार बारिश (heavy rain) हुई। सुबह 3 से 5 बजे के बीच डेढ़ इंच पानी बरसा। बुधवार शाम 5.30 बजे से गुरुवार शाम 5.30 बजे तक 24 घंटे में शहर के पश्चिमी क्षेत्र में 55.1 एमएम व पूर्वी क्षेत्र में 55 एमएम बारिश हुई। बादलों के अधिक संख्या में पहुंचने से आद्रता 94 फीसदी पहुंची। तापमान में भी दो डिग्री तक गिरावट रही। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही गुजरात के कच्छ से गुजर रही ट्रफ लाइन व पश्चिम दक्षिण ट्रफ लाइन के प्रभाव से यह बारिश हो रही है।