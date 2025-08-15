मानसून के 3 सिस्टम एक्टिव, 26 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, 16 अगस्त को यहां होगी बारिश

weather forecast: मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से इंदौर में गुरुवार अलसुबह मूसलधार बारिश (heavy rain) हुई। सुबह 3 से 5 बजे के बीच डेढ़ इंच पानी बरसा। बुधवार शाम 5.30 बजे से गुरुवार शाम 5.30 बजे तक 24 घंटे में शहर के पश्चिमी क्षेत्र में 55.1 एमएम व पूर्वी क्षेत्र में 55 एमएम बारिश हुई। बादलों के अधिक संख्या में पहुंचने से आद्रता 94 फीसदी पहुंची। तापमान में भी दो डिग्री तक गिरावट रही। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही गुजरात के कच्छ से गुजर रही ट्रफ लाइन व पश्चिम दक्षिण ट्रफ लाइन के प्रभाव से यह बारिश हो रही है।
15 और 16 अगस्त को भी इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस (79th independence day) के दिन इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीँ, खंडवा, बुरहानपुर व देवास के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर में भी हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। (15 august weather)
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पुलिस ने पूर्ण कर ली हैं। आयोजन स्थल भी सजाया है। बारिश से आरएपीटीसी स्थित परेड ग्राउंड में पानी भर गया। आरआइ दीपक पाटिल ने बताया, कार्यक्रम तय समय पर होंगे। (mp monsoon alert)