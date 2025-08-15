Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

मानसून के 3 सिस्टम एक्टिव, 26 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, 16 अगस्त को यहां होगी बारिश

mp monsoon alert: एमपी में बीते दिन कई जगह बादलों ने बूंदों को किया आजाद। स्वतंत्रता दिवस के दिन 26 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 15, 2025

mp monsoon alert heavy rain 15 august weather forecast 79th independence day
mp monsoon alert heavy rain 15 august weather forecast 79th independence day (Patrika.com)

weather forecast: मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से इंदौर में गुरुवार अलसुबह मूसलधार बारिश (heavy rain) हुई। सुबह 3 से 5 बजे के बीच डेढ़ इंच पानी बरसा। बुधवार शाम 5.30 बजे से गुरुवार शाम 5.30 बजे तक 24 घंटे में शहर के पश्चिमी क्षेत्र में 55.1 एमएम व पूर्वी क्षेत्र में 55 एमएम बारिश हुई। बादलों के अधिक संख्या में पहुंचने से आद्रता 94 फीसदी पहुंची। तापमान में भी दो डिग्री तक गिरावट रही। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही गुजरात के कच्छ से गुजर रही ट्रफ लाइन व पश्चिम दक्षिण ट्रफ लाइन के प्रभाव से यह बारिश हो रही है।

आज इन जिलों बारिश का अलर्ट

15 और 16 अगस्त को भी इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस (79th independence day) के दिन इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीँ, खंडवा, बुरहानपुर व देवास के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर में भी हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। (15 august weather)

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम को लिखा लेटर, मामले में जल्द कार्रवाई करने की रखी मांग
गुना
kedarnath temple guna Jyotiraditya Scindia letter to CM mohan yadav mp news

परेड ग्राउंड में बारिश से भरा पानी

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पुलिस ने पूर्ण कर ली हैं। आयोजन स्थल भी सजाया है। बारिश से आरएपीटीसी स्थित परेड ग्राउंड में पानी भर गया। आरआइ दीपक पाटिल ने बताया, कार्यक्रम तय समय पर होंगे। (mp monsoon alert)

ये भी पढ़ें

700 साल पुराने मंदिर में सीएम करेंगे विशेष पूजा, जन्माष्टमी के दिन होगा खास आयोजन
रायसेन
cm mohan yadav radha krishna temple janmashtami mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 08:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मानसून के 3 सिस्टम एक्टिव, 26 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, 16 अगस्त को यहां होगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.