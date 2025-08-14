700 साल पुराने मंदिर में सीएम करेंगे विशेष पूजा, जन्माष्टमी के दिन होगा खास आयोजन

क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं कि यह राधा-कृष्ण मंदिर (Radha Krishna Temple) के बगल में बनी प्राचीन बावड़ी का अपना इतिहास है. कहा जाता है कि इस बावड़ी पर पत्थर का एक ढक्कन रखा होता था। हर दिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को चांदी के बर्तनों में भोजन कराया जाता था और समी बर्तन बावड़ी में रखकर ऊपर ढक्कन रखा जाता था। सैकड़ों साल पहले किसी व्यक्ति ने ढक्कन हटाकर बर्तन चुराने का प्रयास किया तब उक्त ढक्कन उसके उपर गिर गा, जिससे उसकी मौत हो गई और ढक्कर के दो टुकड़े हो गए, जो आज भी बावड़ी के पास पड़े हैं।