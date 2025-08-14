तीन बार मिला एक्सटेंशन, फिर भी अधूरा 535 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट, यात्रियों को हो रही दिक्कत

Railway Redevelopment Project-ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसके चलते सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को ही करना पड़ रहा है। स्टेशन के चारों ही प्लेटफार्म खुदे पड़े हैं। बारिश के दिनों में ही ट्रेन तक पहुंचना काफी मुश्किल है अगर प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार बैठने के लिए भी कुर्सी कम हैं। कई जगह यात्रियों को बैठने के लिए टीन करना पड़ा तो मुसीबत हो जाती है, अधिकांश शेड में पंखे तक नहीं उसके बावजूद भी यात्री गर्मी में बैठने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं यात्रियों को ट्रेन के आने पर काफी समस्याओं के बीच बैठना पड़ रहा है।