एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए तोड़े गए 140 मकान, इन 23 मार्गों पर भी होगी ‘तोड़फोड़’

सुभाष मार्ग गोल मंदिर से रामबाग पुल तक 30 मीटर यानी 100 फीट, नेहरू प्रतिम से छावनी पुल तक 24 मीटर (80 फीट) तक सड़क चौड़ी की जाएगी। एबी रोड, जीपीओ चौराहे से सरवटे बस स्टैंड तक 24 मीटर (80 फीट) चौड़ी सड़क के लिए नगर निगम के द्वारा 75 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं। जिसके कारण इन सड़कों पर ट्रैफिक बाधा बन रहा है।

