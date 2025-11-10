गोवा-इंदौर स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर ने की अनसुनी तो मां को फोन किया फिर…

MP news(फोटो: सोशल मीडिया Modify by patrika.com)
MP news: गोवा से इंदौर आ रही हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुणे से इंदौर के लिए बस में सवार युवती को सहयात्री ने परेशान कर दिया। वह बदतमीजी और छेड़खानी करने लगा। बार-बार स्लीपर कैबिन का पर्दा खोलता रहा। हद तब हो गई, जब युवती की शिकायत के बाद भी ड्राइवर-कंडक्टर ने मदद नहीं की। तब युवती ने मां को फोन पर बताया। मां कार से इंदौर से सेंधवा पहुंची और युवती को उतारा। सेंधवा में इस पर विवाद भी हुआ। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवती डिप्रेशन में है। पुलिस ने आरोपी किशोर सिंह पर केस दर्ज किया है।
इंदौर की युवती मुंबई में रहती है। उसने पुणे से इंदौर के लिए हंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस में टिकट ली। आरोप है, बस में अकेली देख युवक तंग करने लगा। युवती के विरोध पर और छेेड़खानी की। वह बार-बार स्लीपर कैबिन का पर्दा खोल रहा था।
इंदौर के राजेंद्र नगर थाने पहुंचे परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बस संचालक, अरुण गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने बस स्टाफ को पेश करने के लिए कहा है। बस में कैमरा लगा है। डीवीआर की जांच करा रहे हैं। युवती ने रास्ते में कोई परेशानी नहीं बताई। ऐसा होता तो मौके पर ही मदद करते।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग