गोवा-इंदौर स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर ने की अनसुनी तो मां को फोन किया फिर…

MP news: गोवा से इंदौर आ रही हंस ट्रैवल्स की स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुणे से इंदौर के लिए बस में सवार युवती को सहयात्री ने परेशान कर दिया। वह बदतमीजी और छेड़खानी करने लगा। बार-बार स्लीपर कैबिन का पर्दा खोलता रहा। हद तब हो गई, जब युवती की शिकायत के बाद भी ड्राइवर-कंडक्टर ने मदद नहीं की। तब युवती ने मां को फोन पर बताया। मां कार से इंदौर से सेंधवा पहुंची और युवती को उतारा। सेंधवा में इस पर विवाद भी हुआ। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवती डिप्रेशन में है। पुलिस ने आरोपी किशोर सिंह पर केस दर्ज किया है।