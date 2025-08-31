इंदौर आ रही फ्लाइट के इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई

MP News: दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में उड़ान भरते ही तकनीकि खराबी आ गई। कॉकपिट में फ्लाइट के दाहिने इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला। जिसके बाद पायलट ने फौरन इंजन बंद कर दिया और फ्लाइट को एक इंजन पर ही दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई।



एयर इंडिया की ओर से दी जानकारी में बताया गया कि अलार्म बजते ही पायलट ने बिना देर किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पालन किया। प्लेन को नियंत्रण में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग कराई गई। इसके बाद यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया।