इंदौर

इंदौर आ रही फ्लाइट के इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई

MP News: दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकि खराबी आ गई।

इंदौर

Himanshu Singh

Aug 31, 2025

mp news

MP News: दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में उड़ान भरते ही तकनीकि खराबी आ गई। कॉकपिट में फ्लाइट के दाहिने इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला। जिसके बाद पायलट ने फौरन इंजन बंद कर दिया और फ्लाइट को एक इंजन पर ही दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

एयर इंडिया की ओर से दी जानकारी में बताया गया कि अलार्म बजते ही पायलट ने बिना देर किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पालन किया। प्लेन को नियंत्रण में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग कराई गई। इसके बाद यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

एयर इंडिया मामले की जांच कर रही

एयर इंडिया यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था कर रहा है। एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हम मामले की जांच कर रहे हैं। विमान की तकनीकि जांच की जा रही है।

mp news

Published on:

31 Aug 2025 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर आ रही फ्लाइट के इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई

