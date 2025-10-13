भाजपा विधायक के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, मां-बेटी हुईं घायल

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के परिवार की बाणेश्वरी ट्रेवल्स (शुक्ला ब्रदर्स) की बेलगाम बस ने एक बार फिर राजकुमार ब्रिज पर स्कूटर सवार मां-बेटी को चपेट में ले लिया। बस ड्राइवर तेज रफ्तार से ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड में बस लेकर घुसा और सामने से स्कूटर पर आ रही मां-बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही और बस को कब्जे में लेकर तुकोगंज थाना में खड़ा कर दिया। बस ड्राइवर मोहनलाल पिता रामा (61) निवासी नानाखेड़ा उज्जैन को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया, रविवार शाम 6.15 बजे राजकुमार ब्रिज पर बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस (एमपी-09 डीएच 1899) ने एक्टिवा ( एमपी-09 एसआर 4913) सवार आर्शी(29) पति इरशाद अली निवासी खजराना और जार्निश अली (9) पिता इरशाद अली को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायलों को गंभीर चोट आई हैं। आर्शी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। टीआइ ने कहा कि बयान के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। घायल के परिजन ने बताया कि, आर्शी अपने मायके जूना रिसाला से ससुराल खजराना जा रही थी। इस बीच राजकुमार ब्रिज पर हादसा हो गया।
हादसे के बाद राहगीरों ने आरोपी बस व उसके चालक को घेर लिया। बस के वीडियो फुटेज बनाकर वायरल कर दिए। इससे साफ होगया कि, बस चालक गलत दिशा में बस दौड़ा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, ड्राइवर नशे में था। उसने ऑवरटेक करने के दौरान रान्ॅग साइड में आकर स्कूटर को टक्कर मारी। टायर के नीचे वाहन फंस गया था। राहगीरों ने महिला की मदद कर उसे अस्पताल भेजा। वहीं, ड्राइवर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
उज्जैन रोड पर रिंगनोदिया के पास 17 सितंबर की रात महेंद्र सोलंकी (45), पत्नी जयश्री(40), बेटा जिगर (16) और छोटा बेटा तेजस (12) बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गोलू के परिवार की बाणेश्वरी की बस (एमपी-09-एफए-6390) से भिड़ंत हुई। मौके पर ही महेंद्र, पत्नी और बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे की अस्पताल में जान गई।
