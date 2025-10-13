Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

भाजपा विधायक के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, मां-बेटी हुईं घायल

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के परिवार की बस ने एक बार फिर से टक्कर मार दी।

2 min read

इंदौर

image

Himanshu Singh

Oct 13, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के परिवार की बाणेश्वरी ट्रेवल्स (शुक्ला ब्रदर्स) की बेलगाम बस ने एक बार फिर राजकुमार ब्रिज पर स्कूटर सवार मां-बेटी को चपेट में ले लिया। बस ड्राइवर तेज रफ्तार से ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड में बस लेकर घुसा और सामने से स्कूटर पर आ रही मां-बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही और बस को कब्जे में लेकर तुकोगंज थाना में खड़ा कर दिया। बस ड्राइवर मोहनलाल पिता रामा (61) निवासी नानाखेड़ा उज्जैन को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया, रविवार शाम 6.15 बजे राजकुमार ब्रिज पर बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस (एमपी-09 डीएच 1899) ने एक्टिवा ( एमपी-09 एसआर 4913) सवार आर्शी(29) पति इरशाद अली निवासी खजराना और जार्निश अली (9) पिता इरशाद अली को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायलों को गंभीर चोट आई हैं। आर्शी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। टीआइ ने कहा कि बयान के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। घायल के परिजन ने बताया कि, आर्शी अपने मायके जूना रिसाला से ससुराल खजराना जा रही थी। इस बीच राजकुमार ब्रिज पर हादसा हो गया।

गुस्साए लोगों ने बस को घेरा

हादसे के बाद राहगीरों ने आरोपी बस व उसके चालक को घेर लिया। बस के वीडियो फुटेज बनाकर वायरल कर दिए। इससे साफ होगया कि, बस चालक गलत दिशा में बस दौड़ा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, ड्राइवर नशे में था। उसने ऑवरटेक करने के दौरान रान्ॅग साइड में आकर स्कूटर को टक्कर मारी। टायर के नीचे वाहन फंस गया था। राहगीरों ने महिला की मदद कर उसे अस्पताल भेजा। वहीं, ड्राइवर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

परिवार खत्म कर चुकी बाणेश्वरी की बस

उज्जैन रोड पर रिंगनोदिया के पास 17 सितंबर की रात महेंद्र सोलंकी (45), पत्नी जयश्री(40), बेटा जिगर (16) और छोटा बेटा तेजस (12) बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गोलू के परिवार की बाणेश्वरी की बस (एमपी-09-एफए-6390) से भिड़ंत हुई। मौके पर ही महेंद्र, पत्नी और बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे की अस्पताल में जान गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भाजपा विधायक के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, मां-बेटी हुईं घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Weather Update : देश में सबसे सर्द रहा ये मैदानी क्षेत्र, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड

MP Weather Update
इंदौर

Gold Silver Rate: क्यों महंगा हो रहा सोना…? 2 लाख रुपए तक जा सकती है चांदी

Gold Silver Rate
इंदौर

इंदौर में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, एमपी को बड़ी सौगात

Indore Milk Union produces 30000 kg of milk powder daily
इंदौर

12वीं पास लड़का चला रहा था मेडिकल, बिना लाइसेंस के दवाएं बेचते पकड़ा गया, दुकान सील

fake pharmacist medical store sealed manpur mp news
इंदौर

एमपी में मां ने 6 महीने के मासूम को गोद में बैठाकर खुद पर उड़ेला एसिड, दोनों की मौत

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.