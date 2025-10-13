भाजपा विधायक के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, मां-बेटी हुईं घायल

पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही और बस को कब्जे में लेकर तुकोगंज थाना में खड़ा कर दिया। बस ड्राइवर मोहनलाल पिता रामा (61) निवासी नानाखेड़ा उज्जैन को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया, रविवार शाम 6.15 बजे राजकुमार ब्रिज पर बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस (एमपी-09 डीएच 1899) ने एक्टिवा ( एमपी-09 एसआर 4913) सवार आर्शी(29) पति इरशाद अली निवासी खजराना और जार्निश अली (9) पिता इरशाद अली को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायलों को गंभीर चोट आई हैं। आर्शी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। टीआइ ने कहा कि बयान के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। घायल के परिजन ने बताया कि, आर्शी अपने मायके जूना रिसाला से ससुराल खजराना जा रही थी। इस बीच राजकुमार ब्रिज पर हादसा हो गया।