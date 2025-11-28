भाजपा विधायक से जुड़ी बस ने फिर मारी टक्कर, 4 लोग घायल; लोगों ने ड्राइवर-क्लीनर को पीटा

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर-उज्जैन रोड पर शुक्रवार को एक बार फिर से इंदौर के भाजपा विधायक गोलु शुक्ला से जुड़ी शुक्ला ब्रदर्स की बस ने कहर बरपाया। बस की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद बस के ड्राइवर और क्लीनर को जमकर पीटा।



सांवेर पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने बस को जब्त कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तेज रफ्तार बस ने पीछे से दो अलग-अलग बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक पर सवार महिला, पुरुष और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार युवक भी जख्मी हुआ है।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की रफ्तार अधिक थी, जिससे पीछे से दोनों बाइकें चपेट में आ गईं। यह बस बाणेश्वरी ट्रेवल्स के नाम से चल रही थी। हालांकि, बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने यह कोई पहली बार टक्कर नहीं मारी। इससे पहले भी तीन-चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं।