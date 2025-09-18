तेज रफ्तार बस की टक्कर में खत्म हो गया पूरा परिवार

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर-उज्जैन हाइवे पर बुधवार की रात बड़ा हादसा है। जहां सांवेर तहसील के ग्राम रिंगनोदिया के पास रात करीब 10:30 बजे बाणेश्वरी ट्रेवल्स की तेज रफ्तार बस (एमपी 09 एफए 6390) ने एक बाइक सवार परिवार को रौंद डाला।



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निजी बस ट्रेवल्स की टक्कर से महेंद्र सोलंकी, उनकी पत्नी और बड़े बेटे जिगर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छोटे बेटे ने भी सुबह दम तोड़ दिया है। पूरे गांव में मातम पसर गया है। पुलिस के अनुसार, ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए बस को तेज स्पीड में चला रहा था। बस में बैठे यात्रियों के द्वारा रफ्तार कम करने के लिए कहा गया। मगर, वह नहीं माना। इसके बाद हादसा हो गया।