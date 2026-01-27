इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

पीड़िता आरोपी की बातों में आ गई और उसकी बाइक पर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवक छात्रा को लेकर हॉस्टल की बजाय ग्राम पांदा रोड पर निर्माणाधीन कॉलोनी में ले गया। यहां उसने छात्रा के साथ मारपीट कर बलात्कार किया। जिसके बाद पीड़िता रात में ही थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू की। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक नई बुलेट लेकर आया था। पीड़िता ने युवक का हुलिया और कदकाठी भी पुलिस को बताई। जिससे पुलिस को काफी मदद मिली और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर आरोपी का पता चल गया। जांच में सामने आया कि हरसोला निवासी तुषार वर्मा (23) ने 15 दिन पहले ही काले रंग की बुलेट ली थी, वह अकसर मेडिकैप्स चौराहे के कैफे हाउस पर बुलेट लेकर आता रहता है। पुलिस ने तुषार को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना कबूल किया।