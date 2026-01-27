इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

college student raped on pretext of hostel (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने एक कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। घटना डॉ. आंबेडकर नगर (महू) की है जहां मेडिकेप्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के चंद घंटों के भीतर ही किशनगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी की नई बुलेट और पीड़िता के द्वारा बताए गए उसके हुलिए और कदकाठी के कारण पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में बहुत मदद मिली।
किशनगंज टीआई कुलदीप खत्री ने बताया कि 26 जनवरी की रात पीड़ित छात्रा ने थाने आकर घटना की सूचना दी। पीड़िता ने बताया कि इंदौर के राजबाड़ा से लौटने के बाद रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बस से मेडिकैप्स चौराहे पर उतरी। हॉस्टल जाने के लिए ऑनलाइन ऐप से बाइक बुक की। कुछ ही देर में एप पर बाइक राइड कैंसिल हो गई तभी एक बुलेट सवार युवक आया। उसने पूछा कि कहां जाना है, जिस पर पीड़िता ने उसे मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को मेडिकैप्स कॉलेज का ही पूर्व छात्र बताया और कहा कि वो हॉस्टल की तरफ ही जा रहा है।
पीड़िता आरोपी की बातों में आ गई और उसकी बाइक पर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवक छात्रा को लेकर हॉस्टल की बजाय ग्राम पांदा रोड पर निर्माणाधीन कॉलोनी में ले गया। यहां उसने छात्रा के साथ मारपीट कर बलात्कार किया। जिसके बाद पीड़िता रात में ही थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू की। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक नई बुलेट लेकर आया था। पीड़िता ने युवक का हुलिया और कदकाठी भी पुलिस को बताई। जिससे पुलिस को काफी मदद मिली और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर आरोपी का पता चल गया। जांच में सामने आया कि हरसोला निवासी तुषार वर्मा (23) ने 15 दिन पहले ही काले रंग की बुलेट ली थी, वह अकसर मेडिकैप्स चौराहे के कैफे हाउस पर बुलेट लेकर आता रहता है। पुलिस ने तुषार को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना कबूल किया।
