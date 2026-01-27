27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

mp news: खुद को कॉलेज का पूर्व छात्र बताकर आरोपी ने छात्रा को भरोसे में लिया और हॉस्टल छोड़ने का झांसा दिया।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 27, 2026

indore

college student raped on pretext of hostel (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने एक कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। घटना डॉ. आंबेडकर नगर (महू) की है जहां मेडिकेप्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के चंद घंटों के भीतर ही किशनगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी की नई बुलेट और पीड़िता के द्वारा बताए गए उसके हुलिए और कदकाठी के कारण पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में बहुत मदद मिली।

हॉस्टल छोड़ने के बहाने हैवानियत

किशनगंज टीआई कुलदीप खत्री ने बताया कि 26 जनवरी की रात पीड़ित छात्रा ने थाने आकर घटना की सूचना दी। पीड़िता ने बताया कि इंदौर के राजबाड़ा से लौटने के बाद रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बस से मेडिकैप्स चौराहे पर उतरी। हॉस्टल जाने के लिए ऑनलाइन ऐप से बाइक बुक की। कुछ ही देर में एप पर बाइक राइड कैंसिल हो गई तभी एक बुलेट सवार युवक आया। उसने पूछा कि कहां जाना है, जिस पर पीड़िता ने उसे मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को मेडिकैप्स कॉलेज का ही पूर्व छात्र बताया और कहा कि वो हॉस्टल की तरफ ही जा रहा है।

नई बुलेट ने पकड़वाया

पीड़िता आरोपी की बातों में आ गई और उसकी बाइक पर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवक छात्रा को लेकर हॉस्टल की बजाय ग्राम पांदा रोड पर निर्माणाधीन कॉलोनी में ले गया। यहां उसने छात्रा के साथ मारपीट कर बलात्कार किया। जिसके बाद पीड़िता रात में ही थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू की। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक नई बुलेट लेकर आया था। पीड़िता ने युवक का हुलिया और कदकाठी भी पुलिस को बताई। जिससे पुलिस को काफी मदद मिली और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर आरोपी का पता चल गया। जांच में सामने आया कि हरसोला निवासी तुषार वर्मा (23) ने 15 दिन पहले ही काले रंग की बुलेट ली थी, वह अकसर मेडिकैप्स चौराहे के कैफे हाउस पर बुलेट लेकर आता रहता है। पुलिस ने तुषार को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना कबूल किया।

ये भी पढ़ें

फोन पर सुना घर पर अकेली है साली, भागते पहुंचा जीजा और कर डाला कांड
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 09:11 pm

Published on:

27 Jan 2026 08:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में महिला मित्र के घर में खूनी खेल, युवक ने युवती उसकी मां और भाई को मारे चाकू और फिर….

indore
इंदौर

1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान, UGC के विरोध में सड़कों पर उतरी करणी सेना

New UGC Bill 2026
इंदौर

शुरु होगी नई व्यवस्था, अब गाड़ी बेचने पर भी नहीं बदलेगा ‘गाड़ी नंबर’

vehicle number
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 28 मौत, MP High Court में सुनवाई थोड़ी देर में

MP high Court Indore
इंदौर

लॉक्ड कार में मिला पुजारी का शव, सिर में लगी थी गोली, दहशत…हत्या या आत्महत्या?

Pandit suicide or murder in indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.