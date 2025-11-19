महिलाओं की जांच के दौरान दो नाबालिग निकलीं गर्भवती, उम्र सुनकर चौंक गए कर्मचारी

महू के मध्य भारत अस्पताल में पिछले दिनों गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के लिए आशा कार्यकर्ता कुछ महिलाओं को लेकर पहुंची थीं। जांच के दौरान डॉक्टरों ने दो लड़कियों की उम्र क्रमश: 14 और 16 साल बताई, जो पहले से ही तीन से आठ महीने की गर्भवती थीं। दोनों की उम्र सुनकर स्वास्थ्य कर्मचारी चौंक गए। उन्होंने तुरंत सूचना किशनगंज पुलिस को दी, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों को अस्थायी आश्रय स्थल भेज दिया है और परिजनों से संपर्क कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।