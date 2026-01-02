2 जनवरी 2026,

इंदौर

एमपी में अब ‘रॉकेट’ की रफ्तार से होगा इस सिक्सलेन का काम

mp news: 15 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था सिक्सलेन का भूमिपूजन अब तक हुआ 43 फीसदी काम...।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 02, 2026

indore-ujjain sixlane

indore-ujjain six lane (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर-उज्जैन रोड को सिक्सलेन किया जा रहा है। 15 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका भूमि पूजन किया था। सालभर होने आ रहा है और अभी तक सिक्सलेन का 43 फीसदी काम हो चुका है। 15 जनवरी 2027 तक सिक्सलेन रोड के काम को पूरा करना है और इसलिए अब बाकी बचे 57 फीसदी काम को समय पर पूरा करने के लिए रॉकेट की रफ्तार से काम किया जाएगा जिससे की निर्धारित समय में सिक्सलेन के बचे हुए काम को पूरा किया जा सके।

रोजाना काम का हिसाब ले रहा MPRDC

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन के बचे काम को निर्धारित लक्ष्य में पूरा करने के लिए रोजाना काम की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। 15 जनवरी 2025 से अब तक 11.5 महीने हुए हैं, जिसमें 43 प्रतिशत काम हो सका है। सड़क चौड़ीकरण के ठेके की मियाद में 15 जनवरी 2027 तक काम पूरा करना है। शुरुआती दौर में एमपीआरडीसी और ठेकेदार कंपनी को दिक्कत आई, क्योंकि ट्रैफिक को डायवर्ट करने में उन्हें मशक्कत करना पड़ी। उसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली। ये जरूर है कि भविष्य की सुविधा के लिए वर्तमान में वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी है जिन्हें हटाया जाना है। अरबिंदो अस्पताल से सांवेर के बीच में कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है तो कुछ जमीन निजी लोगों की भी है।

623 करोड़ रुपये है लागत

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन रोड की लागत 623 करोड़ रुपये है, जिसमें तीन फ्लाईओवर, 8 अंडरपास (वीयूपी), एक माइनर और दो मेजर ब्रिज बनाया जाना है जिसमें कुछ का काम चल रहा है। अभी बारोली तक सीसी रोड के माध्यम से सड़क चौड़ीकरण हो चुका है। सड़क निर्माण के बाद धरमपुरी, तराना, निनोरा गांव के कई मकान सड़क से लगकर हो गए हैं जो पहले सड़क से पीछे हुआ करते थे। कोई हादसा न हो जिसके लिए एमपीआरडीसी को व्यवस्था भी जुटानी होगी। एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर गगन भंवर ने बताया कि सड़क किनारे जो भी निर्माण हैं वे हमारी सीमा से बाहर हैं। अरबिंदो और मार्ग में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हैं इन्हें हटाने के लिए प्रशासन को पत्र दिया है, काम समय से पहले पूरा हो जाएगा।

Published on:

02 Jan 2026 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में अब ‘रॉकेट’ की रफ्तार से होगा इस सिक्सलेन का काम

