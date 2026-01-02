एमपी में अब ‘रॉकेट’ की रफ्तार से होगा इस सिक्सलेन का काम

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन के बचे काम को निर्धारित लक्ष्य में पूरा करने के लिए रोजाना काम की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। 15 जनवरी 2025 से अब तक 11.5 महीने हुए हैं, जिसमें 43 प्रतिशत काम हो सका है। सड़क चौड़ीकरण के ठेके की मियाद में 15 जनवरी 2027 तक काम पूरा करना है। शुरुआती दौर में एमपीआरडीसी और ठेकेदार कंपनी को दिक्कत आई, क्योंकि ट्रैफिक को डायवर्ट करने में उन्हें मशक्कत करना पड़ी। उसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली। ये जरूर है कि भविष्य की सुविधा के लिए वर्तमान में वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी है जिन्हें हटाया जाना है। अरबिंदो अस्पताल से सांवेर के बीच में कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है तो कुछ जमीन निजी लोगों की भी है।