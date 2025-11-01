एमपी में ‘160 फीट’ की ऊंचाई वाला ‘फ्लाइंग रेस्टोरेंट’ की परमिशन कैंसिल, नगर निगम ने लिया ‘एक्शन’

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फीनिक्स सिटाडेल मॉल के पास झालरिया में एयर रेस्टोरेंट शुरु करने की योजना था। जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से होने वाली थी। कंपनी के द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। जिसे नगर निगम ने कैंसिल कर दिया है।
गुरुवार को इंदौर नगर निगम ने रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस जारी करने का आवेदन दिया था। आवेदन में जानकारी दी गई थी कि यह रेस्टोरेंट हवा में संचालित होगा। जिस पर अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया और इसे निरस्त कर दिया। अधिकारियों के द्वारा हवाला दिया गया कि पानी के अंदर और हवा में होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है।
एयर रेस्टोरेंट को इंदौर बायपास पर जमीन से 160 फीट ऊपर खोला जाना था। जिसके लिए flydining कंपनी बकायदा अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इंदौर के लिए बुकिंग 1 नवंबर से शुरु होंगी। इस रेस्टोरेंट की थीम के अनुसार, लोग जमीन से ऊपर हवा में संचालित होने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ रीलें सामने आईं थीं। जिसमें हवा में बैठकर लोग खाना खाते नजर आए थे।
फ्लाई डाइनिंग अनोखा और रोमांचाकारी कॉन्सेप्ट है। जिसमें लोग जमीन से 160 फीट ऊपर बैठक भोजन का आनंद लेते हैं। इसमें फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट में टेबल के चारों तरफ करीब 24 लोगों के बैठने की सुविधा होती है। क्रेन की मदद से इस डाइनिंग टेबल को हवा में लटकाया जाता है और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बेल्ट पहनकर ऊंचाई पर बैठाया जाता है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग