एमपी में ‘160 फीट’ की ऊंचाई वाला ‘फ्लाइंग रेस्टोरेंट’ की परमिशन कैंसिल, नगर निगम ने लिया ‘एक्शन’



एयर रेस्टोरेंट को इंदौर बायपास पर जमीन से 160 फीट ऊपर खोला जाना था। जिसके लिए flydining कंपनी बकायदा अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इंदौर के लिए बुकिंग 1 नवंबर से शुरु होंगी। इस रेस्टोरेंट की थीम के अनुसार, लोग जमीन से ऊपर हवा में संचालित होने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ रीलें सामने आईं थीं। जिसमें हवा में बैठकर लोग खाना खाते नजर आए थे।