Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…

mp news: इंदौर से उज्जैन ले जा रहे थे बेची गई युवती, पेट्रोल पंप पर बाथरूम के बहाने से रूकवाई कार और मचाया शोर तो पकड़े गए मानव तस्कर...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Aug 15, 2025

indore
human trafficking girl was sold in one lakh in ujjain (file photo )

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक मानव तस्करी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है और उसके चंगुल से एक युवती को भी छुड़ाया गया है जिसका सौदा 1 लाख रूपये में किया गया था। युवती को घुमाने के बहाने से उज्जैन ले जाया जा रहा था लेकिन इसी दौरान रास्ते में कार में उसे इस बात का पता चल गया कि उसे 1 लाख रूपये में बेचा गया है तो उसने शोर मचाया जिससे आरोपियों का राज खुल गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मुंहबोली बुआ ने कराया सौदा

जांच में सामने आया है कि युवती बीते छह माह से इंदौर में अपनी कथित मुंहबोली बुआ अक्का (निवासी एलआईजी इंदौर) के साथ रह रही थी। अक्का उसकी साथी महिलाएं पिंकी और संतोषी, तथा जसवंत मीणा नामक व्यक्ति ने युवती को एक वकील के पास ले जाकर नोटरी करवाई, जिसमें संतोषी ने खुद को युवती की मां बताया। इसके बाद अक्का ने घूमने का बहाना बनाकर उसे चार पुरुषों के साथ कार में बैठा दिया।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन ने प्रेमी के सामने ‘परोसी’ 14 साल की लड़की, कई दिनों बाद चंगुल से छूटी…
सतना
satna

पेट्रोल पंप पर शोर मचाया तो हुआ खुलासा

थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया ने बताया कि रास्ते में तूफानसिंह ने युवती को बताया कि उसने उसे अक्का से एक लाख रुपए में खरीदा है। यह सुनकर युवती ने बाथरूम जाने का बहाना किया और पेट्रोल पंप पर उतरकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ जुटने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से आरोपी तूफानसिंह, कथित बुआ अक्का, पिंकी, संतोषी और दलाल की भूमिका निभाने वाले जसवंत मीणा को पकड़कर थाने लाई, पांचों के खिलाफ अपहरण, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है।

ये भी पढ़ें

राजा रघुवंशी के घर आया ‘पुलिसवाला’ माता-पिता से कर रहा था सवाल-जबाव, तभी हुआ बड़ा खुलासा
इंदौर
raja raghuwanshi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.