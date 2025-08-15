कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…

थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया ने बताया कि रास्ते में तूफानसिंह ने युवती को बताया कि उसने उसे अक्का से एक लाख रुपए में खरीदा है। यह सुनकर युवती ने बाथरूम जाने का बहाना किया और पेट्रोल पंप पर उतरकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ जुटने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से आरोपी तूफानसिंह, कथित बुआ अक्का, पिंकी, संतोषी और दलाल की भूमिका निभाने वाले जसवंत मीणा को पकड़कर थाने लाई, पांचों के खिलाफ अपहरण, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है।