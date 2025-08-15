कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक मानव तस्करी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है और उसके चंगुल से एक युवती को भी छुड़ाया गया है जिसका सौदा 1 लाख रूपये में किया गया था। युवती को घुमाने के बहाने से उज्जैन ले जाया जा रहा था लेकिन इसी दौरान रास्ते में कार में उसे इस बात का पता चल गया कि उसे 1 लाख रूपये में बेचा गया है तो उसने शोर मचाया जिससे आरोपियों का राज खुल गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया है कि युवती बीते छह माह से इंदौर में अपनी कथित मुंहबोली बुआ अक्का (निवासी एलआईजी इंदौर) के साथ रह रही थी। अक्का उसकी साथी महिलाएं पिंकी और संतोषी, तथा जसवंत मीणा नामक व्यक्ति ने युवती को एक वकील के पास ले जाकर नोटरी करवाई, जिसमें संतोषी ने खुद को युवती की मां बताया। इसके बाद अक्का ने घूमने का बहाना बनाकर उसे चार पुरुषों के साथ कार में बैठा दिया।
थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया ने बताया कि रास्ते में तूफानसिंह ने युवती को बताया कि उसने उसे अक्का से एक लाख रुपए में खरीदा है। यह सुनकर युवती ने बाथरूम जाने का बहाना किया और पेट्रोल पंप पर उतरकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ जुटने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से आरोपी तूफानसिंह, कथित बुआ अक्का, पिंकी, संतोषी और दलाल की भूमिका निभाने वाले जसवंत मीणा को पकड़कर थाने लाई, पांचों के खिलाफ अपहरण, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है।