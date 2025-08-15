Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

राजा रघुवंशी के घर आया ‘पुलिसवाला’ माता-पिता से कर रहा था सवाल-जबाव, तभी हुआ बड़ा खुलासा

raja raghuwanshi: 'थ्री स्टार पुलिसवाले' की बातचीत से हुआ शक तो मां ने बेटे विपिन को लगाया फोन, आईडी मांगी तो हो गया बड़ा खुलासा...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Aug 15, 2025

raja raghuwanshi
raja raghuwanshi

raja raghuwanshi: मेघालय के शिलॉन्ग में हनीमून पर मध्यप्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी व उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अभी तक राजा की हत्या का पूरा खुलासा होना बाकी है। इसी बीच इंदौर में राजा रघुवंशी के घर एक ऐसी घटना हुई जिससे कई सवाल उठे हैं। दरअसल एक थ्री स्टार लगाए वर्दी पहने शख्स राजा के घर पहुंचा और उसके माता-पिता से सवाल जवाब कर रहा था लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पूछताछ कर रहा पुलिसवाला नकली निकला।

राजा के घर पहुंचकर कर रहा था सवाल-जवाब

गुरूवार की शाम करीब 5-6 बजे एक वर्दी पहने पुलिसवाला राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने राजा की मां के पैर छुए और खुद को राजा का दोस्त बताकर मां से बातचीत करने लगा। फिर पिता से बातचीत कर जानकारी ले रहा था। इसी दौरान राजा की मां उमा रघुवंशी ने बेटे विपिन को फोन कर बताया कि घर पर एक पुलिसवाला आया है जो राजा के पिता से जानकारी ले रहा है। ये बात सुनकर विपिन तुरंत अपने भाई सचिन के साथ घर पहुंचा और घर पर मौजूद पुलिसकर्मी से बातचीत की तो उन्हें उसकी बातों पर शक हुआ।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में मिला दुर्लभ औषधियों का खजाना..
बालाघाट
balaghat

ऐसे पकड़ाया नकली पुलिसकर्मी

राजा के भाई विपिन ने बताया कि जो व्यक्ति पुलिसवाला बनकर आया था उसने खुद का नाम बजरंग लाल जाट निवासी रतनगढ़ (राजस्थान) बताया। उसने ये भी कहा कि वो रेलवे में है और उज्जैन में उसकी पोस्टिंग है। वो राजा का दोस्त है और साल 2021 में राजा से उसकी मुलाकात महाकाल मंदिर में हुई थी। बस इसी बात से विपिन को शक हुआ क्योंकि साल 2021 में तो कोरोना का लॉकडाउन था और उस समय राजा घर पर ही रहता था। शक होने पर विपिन ने उससे उसका आईडी कार्ड मांगा तो पहले तो वो टालने लगा लेकिन फिर आईडी दिखाई जिसे विपिन ने क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा तो पता चला कि आईडी कार्ड नकली है।

असली पुलिस ने पकड़ा नकली पुलिसवाला

विपिन ने तुरंत राजेन्द्र नगर थाना पुलिस को सूचना दी की उसके घर पर एक व्यक्ति नकली पुलिस बनकर आया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई। थाने में पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो पुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक ठग है। उसने सोशल मीडिया पर राजा की मौत की खबरें देखी थीं और परिवार को ठगने के इरादे से पुलिसवाला बनकर उनके घर गया था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहीं इससे पहले भी तो नकली पुलिस बनकर ठगी नहीं कर चुका है।

ये भी पढ़ें

दुल्हन के ‘अल्लाह कसम’ बोलते ही सामने आई उसकी सच्चाई…
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राजा रघुवंशी के घर आया ‘पुलिसवाला’ माता-पिता से कर रहा था सवाल-जबाव, तभी हुआ बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.