राजा रघुवंशी के घर आया ‘पुलिसवाला’ माता-पिता से कर रहा था सवाल-जबाव, तभी हुआ बड़ा खुलासा

raja raghuwanshi: मेघालय के शिलॉन्ग में हनीमून पर मध्यप्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी व उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अभी तक राजा की हत्या का पूरा खुलासा होना बाकी है। इसी बीच इंदौर में राजा रघुवंशी के घर एक ऐसी घटना हुई जिससे कई सवाल उठे हैं। दरअसल एक थ्री स्टार लगाए वर्दी पहने शख्स राजा के घर पहुंचा और उसके माता-पिता से सवाल जवाब कर रहा था लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पूछताछ कर रहा पुलिसवाला नकली निकला।
गुरूवार की शाम करीब 5-6 बजे एक वर्दी पहने पुलिसवाला राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने राजा की मां के पैर छुए और खुद को राजा का दोस्त बताकर मां से बातचीत करने लगा। फिर पिता से बातचीत कर जानकारी ले रहा था। इसी दौरान राजा की मां उमा रघुवंशी ने बेटे विपिन को फोन कर बताया कि घर पर एक पुलिसवाला आया है जो राजा के पिता से जानकारी ले रहा है। ये बात सुनकर विपिन तुरंत अपने भाई सचिन के साथ घर पहुंचा और घर पर मौजूद पुलिसकर्मी से बातचीत की तो उन्हें उसकी बातों पर शक हुआ।
राजा के भाई विपिन ने बताया कि जो व्यक्ति पुलिसवाला बनकर आया था उसने खुद का नाम बजरंग लाल जाट निवासी रतनगढ़ (राजस्थान) बताया। उसने ये भी कहा कि वो रेलवे में है और उज्जैन में उसकी पोस्टिंग है। वो राजा का दोस्त है और साल 2021 में राजा से उसकी मुलाकात महाकाल मंदिर में हुई थी। बस इसी बात से विपिन को शक हुआ क्योंकि साल 2021 में तो कोरोना का लॉकडाउन था और उस समय राजा घर पर ही रहता था। शक होने पर विपिन ने उससे उसका आईडी कार्ड मांगा तो पहले तो वो टालने लगा लेकिन फिर आईडी दिखाई जिसे विपिन ने क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा तो पता चला कि आईडी कार्ड नकली है।
विपिन ने तुरंत राजेन्द्र नगर थाना पुलिस को सूचना दी की उसके घर पर एक व्यक्ति नकली पुलिस बनकर आया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई। थाने में पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो पुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक ठग है। उसने सोशल मीडिया पर राजा की मौत की खबरें देखी थीं और परिवार को ठगने के इरादे से पुलिसवाला बनकर उनके घर गया था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहीं इससे पहले भी तो नकली पुलिस बनकर ठगी नहीं कर चुका है।