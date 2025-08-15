राजा रघुवंशी के घर आया ‘पुलिसवाला’ माता-पिता से कर रहा था सवाल-जबाव, तभी हुआ बड़ा खुलासा

राजा के भाई विपिन ने बताया कि जो व्यक्ति पुलिसवाला बनकर आया था उसने खुद का नाम बजरंग लाल जाट निवासी रतनगढ़ (राजस्थान) बताया। उसने ये भी कहा कि वो रेलवे में है और उज्जैन में उसकी पोस्टिंग है। वो राजा का दोस्त है और साल 2021 में राजा से उसकी मुलाकात महाकाल मंदिर में हुई थी। बस इसी बात से विपिन को शक हुआ क्योंकि साल 2021 में तो कोरोना का लॉकडाउन था और उस समय राजा घर पर ही रहता था। शक होने पर विपिन ने उससे उसका आईडी कार्ड मांगा तो पहले तो वो टालने लगा लेकिन फिर आईडी दिखाई जिसे विपिन ने क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा तो पता चला कि आईडी कार्ड नकली है।