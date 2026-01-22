MP की इस सड़क पर यातायात रहेगा बंद, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर

MP News: इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधास्वामी सत्संग व्यास में 24 जनवरी से होने वाले सत्संग को लेकर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान लागू (Road Traffic Diversion) कर दिया है, जो 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।