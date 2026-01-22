MP की इस सड़क पर यातायात रहेगा बंद, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर

khandwa road traffic diversion radhaswami satsang (फोटो- Patrika.com)
MP News: इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधास्वामी सत्संग व्यास में 24 जनवरी से होने वाले सत्संग को लेकर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान लागू (Road Traffic Diversion) कर दिया है, जो 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
सत्संग के दौरान सड़कों पर दबाव कम करने के लिए भारी वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं।
तीन इमली से राजेंद्र नगरः इस मार्ग पर चलने वाली बसें अब आइटी पार्क, खंडवा रोड या राजीव गांधी सर्कल से होकर नहीं जा सकेंगी। इन बसों को तीन इमली से पालदा नाका और देवगुराड़िया होते हुए बायपास से निकाला जाएगा।
भारी वाहनों पर प्रतिबंध: आइटी पार्क की ओर जाने वाले भारी वाहन और अंतरराज्यीय (वीडियो कोच) बसें तीन इमली, राजीव गांधी और तेजाजी नगर चौराहे से प्रवेश नहीं कर सकेंगी। इन्हें देवगुराड़िया बायपास का उपयोग करना होगा।
विकल्पः चोइथराम और आइटी पार्क से तीन इमली जाने वाले वाहन अब राजेंद्र नगर और राऊ गोल चौराहे के रास्ते बायपास से आवाजाही करेंगे।
जो लोग निजी वाहनों से ओंकारेश्वर या खंडवा की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें आइटी पार्क से तेजाजी नगर वाले मुख्य मार्ग से बचने की सलाह दी गई है। रिंग रोड या बायपास से देवगुराड़िया होते हुए तेजाजी नगर वाले मार्ग का चुनाव करें।
सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए परिसर के अंदर ही पार्किंग व्यवस्था की है। भंवरकुआं चौराहे से लिंबोदी चौराहे तक सड़क किनारे वाहन खड़े करना प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्हें हर मार्ग से प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जाएगा। (MP News)
