CS अनुराग जैन की दो-टूक चेतावनी, बोले- कलेक्टर-अफसर सुधरें, वरना अंजाम ठीक नहीं…

MP News: सभी अफसर सचेत रहें। जिले में कोई अवैध काम न हो। जनता के काम न अटके। ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। कहीं, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। ये चेतावनी मुख्य सचिव अनुराग जैन (CS Anurag Jain) ने संभागायुक्त-कलेक्टर, डीआइजी, पुलिस कमिश्नर और एसपी को बुधवार दी। वे कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए लक्ष्यों की वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पिछड़े जिलों के कलेक्टरों के काम पर आपत्ति की। अच्छा करने वालों का हौसला बढ़ाया। बोले-कुछ लोगों के काम से सीएम नाराज हैं। लक्ष्य के हिसाब से सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा।