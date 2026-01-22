CS अनुराग जैन की दो-टूक चेतावनी, बोले- कलेक्टर-अफसर सुधरें, वरना अंजाम ठीक नहीं…

CS Anurag Jain Warning to Collectors Divisional Commissioners police officers (फोटो- जनसंपर्क)
MP News: सभी अफसर सचेत रहें। जिले में कोई अवैध काम न हो। जनता के काम न अटके। ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। कहीं, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। ये चेतावनी मुख्य सचिव अनुराग जैन (CS Anurag Jain) ने संभागायुक्त-कलेक्टर, डीआइजी, पुलिस कमिश्नर और एसपी को बुधवार दी। वे कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए लक्ष्यों की वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पिछड़े जिलों के कलेक्टरों के काम पर आपत्ति की। अच्छा करने वालों का हौसला बढ़ाया। बोले-कुछ लोगों के काम से सीएम नाराज हैं। लक्ष्य के हिसाब से सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा।
जिलों में अवैध खनन हो रहा है। मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने में ठीक से काम नहीं हो रहा। जनता के काम अटका रहे हैं। कई नवजातों को भिंड से ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। कलेक्टर से कहा, भिंड में अच्छा इलाज दें। भिंड एसपी से कहा-अवैध खनन हो रहा है। पुलिस का डर कहां है? ऐसे नहीं चलेगा। समीक्षा में पता चला, रीवा ने 44, जबलपुर 21, भोपाल ने 14, छतरपुर ने 11, ग्वालियर ने 5 मरीजों को एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई। 32 जिलों ने नहीं कराई।
