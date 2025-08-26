Patrika LogoSwitch to English

बड़ी खबर: इंदौर में शराब कारोबारी ने जहर खाकर दी जान, मौके से सुसाइड नोट बरामद

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर के शराब कारोबारी और पब संचालक ने जहर खाकर जान दे दी है।

इंदौर

Himanshu Singh

Aug 26, 2025

indore news

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां शराब कारोबारी और पब संचालक ने जहर खाकर जान दे दी। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। जिसमें गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भूपेंद्र रघुवंशी राशब कारोबारी के साथ-साथ शोशा पब के मालिका हैं। परिवार के लोगों ने अचानक तबियत खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। जिसमें एक महिला के नाम का जिक्र है।

सुसाइड नोट में क्या लिखा

भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में लिखा है कि "मेरे मरने के बाद मेरे घरवालों और दोस्तों को कोई परेशान न करें। लड़की के साथ मेरा रिश्ता दो साल से ज्यादा चला। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के बाद कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरु कर दिया। वह मुझे डराती थी कि मेरे ऊपर रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं। यह साफ नहीं है। मुंबई या इंदौर दोनों जगह से वह दबाव बनाती रही।"

"जब वहा यहां आने वाली थी, तब मैंने दीपेश भैया और श्रीकांत भैया को बताया था। उसी रात उसने हंगामा किया और मामला 25 लाख में सुलझा। अगले दिन मैंने पैसे भी दे दिए। इसके बाद भी कुछ समय तक वह रोती रही। लोगों के सामने कुछ और बोलती थी और अकेले में कुछ और। शुरू में जो भी हुआ, वह मेरी मर्जी से था और सारे खर्चे भी मैंने ही किए। बाद में उसे किसी का गलत सपोर्ट मिला और उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। सबके सामने वह कहती थी कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सारी डिटेल मेरे कार्ड, पेटीएम और फ्लाइट करवाने वाले करण भैया से मिल जाएगी।"

वहीं दूसरे सुसाइड नोट में लिखा है कि "मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट, शॉपिंग, सैलून और बाकी सारे खर्च मैंने किए हैं। इति ये सब चीजों को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये सबके सामने हुआ है। बर्थडे और बाकी मौकों पर जो कुछ भी हुआ, वह कैसे नकारा जा सकता है? कुछ समय पहले कार के लिए भी ‘हां’ की थी, फिर बाद में ‘ना’ कर दी। मुंबई में दो-तीन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ली थी। अब केस करने का बोल रही है। मुंबई जाने के बाद क्या हुआ, पता नहीं। उसने मुझे कई बार कहा कि केस लगवा दूंगी। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। मेरा फोन हैक करवा रखा है। मुझसे कहती है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। इस वजह से मुझे दूसरा फोन लेना पड़ा, क्योंकि इसका फोन मैं मिस नहीं कर सकता था। दूसरे फोन पर अलग बातें होती थीं और एक फोन हमेशा इसके लिए फ्री रखना पड़ता था।"

