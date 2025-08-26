बड़ी खबर: इंदौर में शराब कारोबारी ने जहर खाकर दी जान, मौके से सुसाइड नोट बरामद

भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में लिखा है कि "मेरे मरने के बाद मेरे घरवालों और दोस्तों को कोई परेशान न करें। लड़की के साथ मेरा रिश्ता दो साल से ज्यादा चला। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के बाद कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरु कर दिया। वह मुझे डराती थी कि मेरे ऊपर रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं। यह साफ नहीं है। मुंबई या इंदौर दोनों जगह से वह दबाव बनाती रही।"



"जब वहा यहां आने वाली थी, तब मैंने दीपेश भैया और श्रीकांत भैया को बताया था। उसी रात उसने हंगामा किया और मामला 25 लाख में सुलझा। अगले दिन मैंने पैसे भी दे दिए। इसके बाद भी कुछ समय तक वह रोती रही। लोगों के सामने कुछ और बोलती थी और अकेले में कुछ और। शुरू में जो भी हुआ, वह मेरी मर्जी से था और सारे खर्चे भी मैंने ही किए। बाद में उसे किसी का गलत सपोर्ट मिला और उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। सबके सामने वह कहती थी कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सारी डिटेल मेरे कार्ड, पेटीएम और फ्लाइट करवाने वाले करण भैया से मिल जाएगी।"