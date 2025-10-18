नए साल में ’12 किमी और दौड़ेगी मेट्रो’, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम रोजाना काम की रिपोर्ट भोपाल भेज रही है। शनिवार को एमडी एस. कृष्ण चैतन्य काम की प्रगति देखने आएंगे। 17 किमी हिस्से में 17 स्टेशन हैं, जिनमें से 5 स्टेशन पर ट्रेन का संचालन हो रहा है। 12 पर काम चल रहा है। गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक नए साल में मेट्रो संचालन की तैयारी है। ट्रैक पूरा होने के साथ मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है, लेकिन स्टेशन के अधूरे काम परेशानी बढ़ा रहे हैं।