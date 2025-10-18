Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

नए साल में ’12 किमी और दौड़ेगी मेट्रो’, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में नए साल के अवसर पर मेट्रो ट्रेन का संचालन 12 किलोमीटर और हो सकता है।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Himanshu Singh

Oct 18, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नए साल के मौके पर मेट्रो ट्रेन का संचालन 12 किलोमीटर तक और बढ़ाया जा सकता है। मेट्रो के 12 स्टेशनों का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, लेकिन एंट्री गेट का काम अभी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए केवल 10 प्रतिशत मजदूरी को दिवाली अवकाश दिया गया है।

रोजाना भोपाल जा रही रिपोर्ट

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम रोजाना काम की रिपोर्ट भोपाल भेज रही है। शनिवार को एमडी एस. कृष्ण चैतन्य काम की प्रगति देखने आएंगे। 17 किमी हिस्से में 17 स्टेशन हैं, जिनमें से 5 स्टेशन पर ट्रेन का संचालन हो रहा है। 12 पर काम चल रहा है। गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक नए साल में मेट्रो संचालन की तैयारी है। ट्रैक पूरा होने के साथ मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है, लेकिन स्टेशन के अधूरे काम परेशानी बढ़ा रहे हैं।

अंडरग्राउंड रूट के लिए जल्द होगी बैठक

मेट्रो का अंडरग्राउंड रूट तय नहीं होने से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। खड़े गणपति मंदिर के पास वाले स्टेशन को लेकर संशय है। कंपनी रूट बदलकर सुभाष मार्ग पर ट्रेन चलाने का सुझाव दे चुकी है। दीपावली बाद मुयमंत्री की उपस्थिति में बैठक की तैयारी है, जिसमें अंडरग्राउंड रूट तय कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड रूट तय नहीं होने से रेडिसन चौराहे से खजराना चौराहा और आगे के रूट पर शेड लगा दिए हैं। हालांकि काम धीमा है।

Published on:

18 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / नए साल में ’12 किमी और दौड़ेगी मेट्रो’, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

