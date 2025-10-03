हे भगवान…रावण की जगह प्रभु श्रीराम के पुतले का दहन, इंदौर में विरोध तेज

MP News: तमिलनाडु के त्रिची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां विजयदशमी के मौके पर असत्‍य पर सत्‍य की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन में एक गुट के लोगों ने भगवान राम के ही पुतले को जला दिया।



दरअसल, तमिलनाडु के त्रिची में 30 सितंबर एंथम तमिलर संगम नामक संगठन ने अयानपुथुर गांव में भगवान राम का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन को रावण लीला का नाम दिया गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संगठन के लगभग 5 से 6 सदस्यों ने भगवान राम की एक फ्लेक्स बैनर को चप्पलों से पीटा, उसे आग के हवाले कर दिया और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड कर दिया। जिसमें फेसबुक पेज Aindham Tamilar Sangam की आईडी से इसे साझा किया गया था।