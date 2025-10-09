Patrika LogoSwitch to English

‘एक्शन मोड’ में पुलिस विभाग…टीआई को ब्लैकमेल करने वाली महिला एएसआई को किया बर्खास्त

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में टीआई सुसाइड केस में महिला एएसआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Himanshu Singh

Oct 09, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में टीआई सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। बुधवार को शासन ने महिला एएसआई को सवा तीन साल बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभाग की जांच में सामने आया है कि एएसआई रंजना खोड़े टीआई हाकम सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। जिससे पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा है।

दरअसल, पूरा मामला साल 2022 के जून महीने का है। टीआई हाकम सिंह पंवार ने सर्विस रिवॉल्वर से पहले एएसआई रंजना खोड़े पर गोली चलाई थी और फिर खुद को गोली मार ली थी। जिसमें टीआई की मौत हो गई थई। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। जिसकी पहली ही जांच में रंजना खोड़े को दोषी पाया गया था। उस दौरान मामले को रफा-दफा करके वेतनवृद्धि रोकी गई थी, लेकिन इस जांच में पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे।

दोबारा जांच में सेवा से बर्खास्त

टीआई सुसाइड केस की जांच दोबारा शुरू हुई। जांच में रंजना के खिलाफ कई गंभीर अनियमितता पाई गई। एएसआई पर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग और विभाग की छवि खराब करने के आरोप भी लगे हैं। साथ ही यह भी जानकारी सामने आई कि हाकम सिंह पंवार की दो पत्नियां थीं और रंजना से भी उनके संबंध थे।

इधर, रंजना के भाई की इस घटना के कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी। बताया जाता है कि रंजना के ऊपर हुए हमले और गिरफ्तारी के बाद से ही वह डिप्रेशन में था। जिसके बाद उसने घर में ही आग लगा ली थी। कुछ दिन इलाज चला, मगर उसे बचाया नहीं जा सका था।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

