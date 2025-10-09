‘एक्शन मोड’ में पुलिस विभाग…टीआई को ब्लैकमेल करने वाली महिला एएसआई को किया बर्खास्त

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में टीआई सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। बुधवार को शासन ने महिला एएसआई को सवा तीन साल बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभाग की जांच में सामने आया है कि एएसआई रंजना खोड़े टीआई हाकम सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। जिससे पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा है।



दरअसल, पूरा मामला साल 2022 के जून महीने का है। टीआई हाकम सिंह पंवार ने सर्विस रिवॉल्वर से पहले एएसआई रंजना खोड़े पर गोली चलाई थी और फिर खुद को गोली मार ली थी। जिसमें टीआई की मौत हो गई थई। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। जिसकी पहली ही जांच में रंजना खोड़े को दोषी पाया गया था। उस दौरान मामले को रफा-दफा करके वेतनवृद्धि रोकी गई थी, लेकिन इस जांच में पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे।