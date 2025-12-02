चलते-चलते प्रॉपर्टी कारोबारी को आया ‘हार्ट अटैक’, बेहोश होकर…फिर उठ नहीं पाया

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क पर जा रहे प्रॉपर्टी कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया। वह अपनी पंचर स्कूटी का टायर सुधरवाने जा रहा था। इसी दौरान वह स्कूटी समेत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
परदेशीपुरा थाना एसआई दीपक जामोद ने बताया कि, संजय निवासी जनता क्वार्टर, नंदानगर की सोमवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। गमगीन साथियों ने बताया, विनित अपने पिता संजय के साथ प्रॉपर्टी का कार्य करता था। उसके घर का दोपहिया वाहन पंक्चर हो गया था। सुबह परिजन ने उसे नींद से उठाया। 11 बजे वह घर से 300 मीटर वाहन को धकेलते हुए पंक्चर दुकान पर जाने लगा। इस बीच बेहोश होकर गिर गया।
युवक जहां गिरा वहां पीछे कार थी। कार से टकराने के बाद वह उठ नहीं पाया। परिजन को सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उसे निजी हॉस्पिटल ले नए जह जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। बेटे को खो देने के बाद से परिजन गमगीन है। हर समय यही बात कह रहे हैं कि काश उसे नींद से नहीं जगाते। शाम को बेटे का अंतिम संस्कार किया। मृतक के परिवार में माता-पिता, छोटा भाई है।
रविवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र संतोष सूर्यवंशी की रविवार रात शादी समारोह में तबीयत बिगड़ने से जान निवासी जितेंद्र (35) पिता चली गई। परिजन और दोस्तों ने थाना पुलिस को बताया, जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ किसी दोस्त की बरात में शामिल होने आया था। सभी साथी नाच रहे थे। जितेंद्र को घबराहट हुई यह डीजे वाहन में बैठ गया। उसे अधिक पसीना आने लगा तो साथी उसे पास के निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने उसे एमवायएच रेफर किया। वहां डॉक्टर ने बचाने का प्रयास किया, बाद में मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से जान जाने की बात कही है। मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया है।
