चलते-चलते प्रॉपर्टी कारोबारी को आया ‘हार्ट अटैक’, बेहोश होकर…फिर उठ नहीं पाया

रविवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र संतोष सूर्यवंशी की रविवार रात शादी समारोह में तबीयत बिगड़ने से जान निवासी जितेंद्र (35) पिता चली गई। परिजन और दोस्तों ने थाना पुलिस को बताया, जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ किसी दोस्त की बरात में शामिल होने आया था। सभी साथी नाच रहे थे। जितेंद्र को घबराहट हुई यह डीजे वाहन में बैठ गया। उसे अधिक पसीना आने लगा तो साथी उसे पास के निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने उसे एमवायएच रेफर किया। वहां डॉक्टर ने बचाने का प्रयास किया, बाद में मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से जान जाने की बात कही है। मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया है।

