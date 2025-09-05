80 मीटर चौड़ा…70 किमी लंबा होगा ‘रिंग रोड’, 3 जिलों के ’64 गांवों’ की जमीन ली जाएगी

भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एनएच-52 पर बेटमा, शिप्रा, डबलचौकी, सिमरोल होते हुए खंडवा के पास भरदला गांव तक रिंग प्रस्तावित है। जिसमें इंदौर, धार और देवास जिले के 64 गांव शामिल होंगे। इसमें 26 गांव पश्चिमी बायपास और 38 गांव पूर्वी बायपास में आते हैं। कुल 1131.10 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। 41.81 हेक्टेयर जमीन वन भूमि की है। बता दें कि, पश्चिमी बायपास में 31 गांव की जमीन के अधिग्रहण का काम पहले से ही चल रहा है। जिसमें पीथमपुर, हातोद, देपालपुर और सांवेर तहसील के की गांव शामिल हैं।