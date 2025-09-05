80 मीटर चौड़ा…70 किमी लंबा होगा ‘रिंग रोड’, 3 जिलों के ’64 गांवों’ की जमीन ली जाएगी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आउटर रिंग के पूर्वी हिस्से का अलाइनमेंट फाइनल हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के द्वारा सर्वे-कार्य शुरु कर दिया है। 80 मीटर चौड़ी सिक्स सड़क में तीन जिलों से होकर गुजरेगी। इसके निर्माण से मौजूदा रिंग रोड और बायपास पर ट्रैफिक का भार कम होगा।
भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एनएच-52 पर बेटमा, शिप्रा, डबलचौकी, सिमरोल होते हुए खंडवा के पास भरदला गांव तक रिंग प्रस्तावित है। जिसमें इंदौर, धार और देवास जिले के 64 गांव शामिल होंगे। इसमें 26 गांव पश्चिमी बायपास और 38 गांव पूर्वी बायपास में आते हैं। कुल 1131.10 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। 41.81 हेक्टेयर जमीन वन भूमि की है। बता दें कि, पश्चिमी बायपास में 31 गांव की जमीन के अधिग्रहण का काम पहले से ही चल रहा है। जिसमें पीथमपुर, हातोद, देपालपुर और सांवेर तहसील के की गांव शामिल हैं।
पूर्वी बायपास 38 गांवों से निकलेगा। इसमें देवास के 5 गांव और खुड़ैल, सांवेर, बिचौली हप्सी, कनाड़िया और महू तहसील के गांव भी शामिल हैं।
मांगलिया से राऊ तक 35 किलोमीटर फोरलेन सर्विस रोड बनना है। इसके लिए एनएचएआई की ओर से प्रांरभिक मंजूरी दे दी गई है। मगर, इसमें 700 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट को दिल्ली से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।