1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया एसआई, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त किसी न किसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। लोकायुक्त ने एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि स्कीम नम्बर 51 संगम नगर निवासी आवेदक संतोष कुमार तोमर और एक्स कैप्टन सिक्योरिटी सर्विस में मैनेजर है। आवेदक के पिता उक्त सिक्योरिटी कम्पनी के संचालक है। आजाद नगर थाने में रामचन्द्रसिंह तोमर को हत्या के आरोप में झूठा फंसाने की धमकी देकर आरोपी धमेन्द्र राजपूत द्वारा आवेदक से रिश्वत मांगी थी।
आवेदक ने पैसे नहीं दिए तो उसके पिता को आरोपी बना दिया गया। एसआई ने उसके पिता पर आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने और मदद करने की एवज में 1.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसको लेकर आवेदक संतोष ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी।
लोकायुक्त ने सत्यापन में शिकायत को सही पाया। सोमवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एसआई धर्मेंद्र राजपूत को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।