1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया एसआई, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त किसी न किसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। लोकायुक्त ने एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।



लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि स्कीम नम्बर 51 संगम नगर निवासी आवेदक संतोष कुमार तोमर और एक्स कैप्टन सिक्योरिटी सर्विस में मैनेजर है। आवेदक के पिता उक्त सिक्योरिटी कम्पनी के संचालक है। आजाद नगर थाने में रामचन्द्रसिंह तोमर को हत्या के आरोप में झूठा फंसाने की धमकी देकर आरोपी धमेन्द्र राजपूत द्वारा आवेदक से रिश्वत मांगी थी।