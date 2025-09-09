इंदौर के प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने मेल आया, सर्चिंग जारी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां गोल्डन स्कूल में मंगवार को बम होने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन को धमकी भरे मेल के जरिए के बम होने की जानकारी मिली। मौके पर राऊ पुलिस और डॉग स्कावड पहुंच गए हैं। सर्चिंग शुरु कर दी गई है।