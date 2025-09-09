इंदौर के प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने मेल आया, सर्चिंग जारी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां गोल्डन स्कूल में मंगवार को बम होने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन को धमकी भरे मेल के जरिए के बम होने की जानकारी मिली। मौके पर राऊ पुलिस और डॉग स्कावड पहुंच गए हैं। सर्चिंग शुरु कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन को मेल रात 3 बजे करीब आया था। सुबह 7 बजे स्कूल प्रबंधन ने मेल चेक किया तो उसमें लिखा था कि आपके स्कूल में बम प्लांट किया गया है। जो कि कभी भी फट सकता है।
मेल देखते ही स्कूल प्रबंधन ने कक्षाओं के बीच में ही बच्चों की छुट्टी कर उन्हें स्कूल बस से घर भेज दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है।
खबर अपडेट की जा रही है।....