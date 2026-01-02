2 जनवरी 2026,

इंदौर

पूरा इंदौर हो सकता है प्रभावित, बीजेपी विधायक ने कहा- शहरभर में सप्लाई हो रहा दूषित पानी

बीजेपी विधायक महेंद्र ​हर्डिया ने बैठक में कहा कि इंदौर की हर बस्ती में दूषित पानी सप्लाई हो रहा

इंदौर

image

deepak deewan

Jan 02, 2026

BJP MLA Mahendra Hardia said that contaminated water is being supplied throughout Indore

विधायक महेंद्र ​हर्डिया

Indore- इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 मौतों का मामला देशभर में सुर्खियों में हैं। इससे बीजेपी सरकार की जबर्दस्त किरकिरी हो रही है। शुक्रवार को मामले में इंदौर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की जिसमें केवल 4 प्रभावितों की जान जाने की बात कही गई है। इधर सीएम मोहन यादव ने सख्त कदम उठाते हुए इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाया जबकि आयुक्त से भी जवाब तलब किया। इंदौर के मुद्दे पर बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व सीएम उमा भारती भी मुखर हो गई। उन्होंने इंदौर मेयर के साथ ही राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री और इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हर्डिया ने भी बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भागीरथपुरा में ही नहीं बल्कि हर बस्ती में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है।

भागीरथपुरा कांड में इंदौर के दो बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय व इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया जा रहा है।

मामले को लेकर इंदौर की रेसीडेंसी कोठी में गुरुवार को अहम बैठक हुई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एसीएस संजय दुबे ने यह बैठक बुलाई थी। यहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव बिफर उठे। उन्होंने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि वे सुनते ही नहीं हैं, वे काम ही नहीं करना चाहते। महापौर ने साफ कहा कि छोटे मोटे कामों के लिए भी कई बार फोन करना पड़ता है।

कलेक्टर शिवम वर्मा पर भी गंभीर इल्जाम

इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा पर भी गंभीर इल्जाम लगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक में कलेक्टर से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त के मरीज मिले हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर उस समय सक्रिय हो जाते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते।

शहरभर में दूषित पानी

पूर्व मंत्री व इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दूषित पानी सिर्फ भागीरथपुरा में ही सप्लाई नहीं हो रहा बल्कि हर बस्ती में ऐसा हो रहा है। विधायक महेंद्र हर्डिया ने कहा कि खराब पानी की हजारों शिकायतें नगर निगम के पास हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करने की भी जरूरत जताई।

विधायक महेंद्र हर्डिया ने अपनी विधानसभा सीट इंदौर 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के हर वार्ड में कम से कम सात-आठ जगहों पर दूषित पानी की शिकायत हैं। उन्होंने अपने इलाके की कैलाश पार्क कॉलोनी, रामकृष्ण, मूसाखेड़ी, बड़ी ग्वालटोली आदि के नाम गिनाए जहां दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है।

बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी अधिकारियों के रवैए पर ऐतराज जताया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अफसर फोन रिसीव नहीं करते हैं।

Published on:

02 Jan 2026 06:57 pm

02 Jan 2026 06:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पूरा इंदौर हो सकता है प्रभावित, बीजेपी विधायक ने कहा- शहरभर में सप्लाई हो रहा दूषित पानी

राष्ट्रीय
