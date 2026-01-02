पूरा इंदौर हो सकता है प्रभावित, बीजेपी विधायक ने कहा- शहरभर में सप्लाई हो रहा दूषित पानी

Indore- इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 मौतों का मामला देशभर में सुर्खियों में हैं। इससे बीजेपी सरकार की जबर्दस्त किरकिरी हो रही है। शुक्रवार को मामले में इंदौर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की जिसमें केवल 4 प्रभावितों की जान जाने की बात कही गई है। इधर सीएम मोहन यादव ने सख्त कदम उठाते हुए इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाया जबकि आयुक्त से भी जवाब तलब किया। इंदौर के मुद्दे पर बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व सीएम उमा भारती भी मुखर हो गई। उन्होंने इंदौर मेयर के साथ ही राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री और इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हर्डिया ने भी बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भागीरथपुरा में ही नहीं बल्कि हर बस्ती में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है।