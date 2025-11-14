एमपी के तीन वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2 फीसदी में शामिल, अमरीका ने जारी की सूची

डॉ. अंजना जाजू लगातार छठे वर्ष सूची में स्थान बनाए हुए हैं। वे पौधों की जीवनशैली, जल संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर शोध कर रही हैं। उनका प्रमुख कार्य कम पानी में मक्का और गेहूं की खेती संभव बनाना है। वे सूक्ष्म जीवों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के विघटन पर भी अध्ययन कर रही हैं।