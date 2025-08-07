राखी पर बहन ने भाई को दी शराब, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल…

जो रील वायरल हुई है उसमें बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती दिखती है जिसके हाथ में पूजा की थाली होती है और उसमें शराब की बोतल रखी है। वो भाई को टीका लगाती है और शराब की बोतल रखी थाली से आरती उतारती है और इसके बाद राखी बांधती है और फिर भाई को शराब पिलाती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने आपत्ति जताते हुए इसे भारतीय त्योहारों के साथ खिलवाड़ बताया है। साथ ही पुलिस को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।