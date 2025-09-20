ट्रक हादसे में घायल युवती को मुंबई एयरलिफ्ट किया, सीएम ने दी जानकारी

दरअसल, संस्कृति के हाथ का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हादसे में संक्रमण न फैले इसका इलाज जारी था। मगर, संक्रमण बढ़ने के कारण डॉक्टर्स ने मुंबई रेफर करने की सलाह दी थी। जिसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में एयर एंबुलेंस की व्यवस्था हुई। भंडारी हॉस्पिटल से युवती को एम्बुलेंस से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यहां से एयर एम्बुलेंस से मुंबई भेजा गया। उनके साथ दो डॉक्टर भी गए हैं।