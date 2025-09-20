ट्रक हादसे में घायल युवती को मुंबई एयरलिफ्ट किया, सीएम ने दी जानकारी

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर ट्रक हादसे में घायल युवती को सीएम डॉ मोहन यादव ने बेहतर इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया है। जिसके बाद शनिवार को डॉक्टरों की टीम युवती को मुंबई लेकर रवाना हुई। बता दें कि, 15 सितंबर को एयरपोर्ट रोड पर एक ट्रक ने करीब 25 लोगों को कुचल दिया था। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 18 लोग घायल हुए थे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि 15 सितंबर को इंदौर में हुए हृदय विदारक ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय बेटी संस्कृति वर्मा को इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में भंडारी अस्पताल में बेटी का इलाज चल रहा था। स्पेशलाइज्ड सर्जरी के लिए उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई भेजा जा रहा है। बाबा महाकाल से बेटी के शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।
दरअसल, संस्कृति के हाथ का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हादसे में संक्रमण न फैले इसका इलाज जारी था। मगर, संक्रमण बढ़ने के कारण डॉक्टर्स ने मुंबई रेफर करने की सलाह दी थी। जिसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में एयर एंबुलेंस की व्यवस्था हुई। भंडारी हॉस्पिटल से युवती को एम्बुलेंस से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यहां से एयर एम्बुलेंस से मुंबई भेजा गया। उनके साथ दो डॉक्टर भी गए हैं।
इंदौर में हुए ट्रक हादसे में संस्कृति वर्मा गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसके बाद से ही उनका इलाज भंडारी अस्पताल में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली थी। डॉक्टर्स को बेहतर उपचार के लिए निर्देश भी दिए थे।