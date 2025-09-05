Teachers Day पर सीएम का बड़ा एलान, एमपी के 1.50 लाख शिक्षकों की बढ़ने वाली है सैलरी

MP Teachers Salary Hike: मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए इस बार का शिक्षक दिवस किसी तोहफे से कम नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लंबे समय से अटके चौथे समयमान वेतनमान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी सैलरी में 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।
दरअसल, पिछली शिवराज सरकार ने इसका वादा किया था, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते मामला अटक गया। अब नई सरकार ने प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाया है। स्कूल शिक्षा विभाग से वित्त विभाग को मंजूरी मिल चुकी है और फाइल मुख्य सचिव कार्यालय पहुंच चुकी है।
बता दें कि सीएम मोहन ये एलानइंदौरमें शिक्षक दिवस पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में किया। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है, 'शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेशभर के लगभग 1 लाख 50 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।'
माना जा रहा है कि इसे अगली कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद विभाग आदेश जारी करेगा और शिक्षकों को सीधा चौथे समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे प्राथमिक, माध्यमिक, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानाध्यापक वर्ग के 1.30 लाख शिक्षकों को फायदा होगा।
बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के इस एलान के बाद सरकार जब भी चौथा वेतनमान लागू करेगी, इसका अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। करीब 117 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर और बढ़ जाएगा।
प्राथमिक शिक्षक- 3,000 रुपए तक
माध्यमिक शिक्षक- 3,000-4,500
सहायक शिक्षक- 4,000-5,000
उच्च श्रेणी शिक्षक- 5,000-7,000
प्रधानाध्यापक- 6,000-7,000
सबसे ज्यादा लाभ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के शिक्षकों को होगा। इंदौर के 15,000, भोपाल के 12,000 और ग्वालियर के 10,000 से ज्यादा शिक्षक इस दायरे में आते हैं।
जानें किसे मिलेगा चौथे वेतनमान का लाभ