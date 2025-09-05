Teachers Day पर सीएम का बड़ा एलान, एमपी के 1.50 लाख शिक्षकों की बढ़ने वाली है सैलरी

बता दें कि सीएम मोहन ये एलानइंदौरमें शिक्षक दिवस पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में किया। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है, 'शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेशभर के लगभग 1 लाख 50 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।'