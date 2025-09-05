चूहों के आतंक से दो नवजातों की मौत के बाद जागे, अपग्रेड होगी पीडियाट्रिक यूनिट

सीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने चार सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में शामिल आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी योगेश भरसत, गांधी मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. धीरज श्रीवास्तव, डॉ. राजेश टिक्कास और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के उप निदेशक डॉ. वैभव जैन जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने संबंधितों के बयान भी लिए। आयुक्त व टीम ने अधीक्षक कक्ष में पीडियाट्रिक यूनिट प्रभारी, नर्सिंग प्रभारी, वार्ड प्रभारी, नर्सिंग स्टॉफ, ड्यूटी डॉक्टर सहित अनुबंधित एजाइल कंपनी के मैनेजर व कर्मचारियों से भी पूछताछ की।