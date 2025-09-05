चूहों के आतंक से दो नवजातों की मौत के बाद जागे, अपग्रेड होगी पीडियाट्रिक यूनिट

Indore News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय की एनआइसीयू में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दो दिन में दो मौतों पर प्रबंधन की लीपापोती के बाद बुधवार रात सीएम डॉ. मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद गुुरुवार को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी व राज्यस्तरीय टीम जांच को पहुंची। टीम को अस्पताल में कई खामियां दिखीं। '
खासतौर से टीम ने पीडियाट्रिक यूनिट में एनआइसीयू का निरीक्षण किया। पेस्ट कंट्रोल और यूनिट में चूहों के पहुंचने की स्थिति देखी। यूनिट के बाहर पानी के पाइप के लिए सीलिंग हटाई गई है। इससे छेद बन गया है। आयुक्त ने देखा तो प्रबंधन को फटकार लगाई। आधा घंटा रुकने के बाद यूनिट को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। दो घंटे अधीक्षक के कमरे में भी टीम रुकी।
जब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त दूसरी मंजिल पर एसएनसीयू का निरीक्षण कर रहे थे। उसके घंटेभर पहले कंपनी के स्टाफ ने चूहों के बिल बंद कर दिए। जब आयुक्त यूनिट में गए, तब कर्मियों ने बाहर चूहा देखा। पोल खुलती देख सभी उसे पकड़ने दौड़े।
सीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने चार सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में शामिल आयुष्मान भारत योजना के प्रभारी योगेश भरसत, गांधी मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. धीरज श्रीवास्तव, डॉ. राजेश टिक्कास और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के उप निदेशक डॉ. वैभव जैन जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने संबंधितों के बयान भी लिए। आयुक्त व टीम ने अधीक्षक कक्ष में पीडियाट्रिक यूनिट प्रभारी, नर्सिंग प्रभारी, वार्ड प्रभारी, नर्सिंग स्टॉफ, ड्यूटी डॉक्टर सहित अनुबंधित एजाइल कंपनी के मैनेजर व कर्मचारियों से भी पूछताछ की।
बुधवार को बच्ची की मौत के बाद एमवाय अस्पताल इंदौरके अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने गलत जानकारी दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबी ऑफ मंजू के पोस्टमार्टम होने की बात कही थी। कहा था-मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन फैल्यूअर है। उन्होंने चूहों के कुतरने से मौत न होने की बात कही। इस बीच पीडियाट्रिक एचओडी डॉ. ब्रजेश लाहोटी ने गुुरुवार को पीएम करने की बात स्वीकार की।
आयुक्त राठी ने कहा, आयुष्मान भारत के सीईओ की अध्यक्षता में जांच हो रही है। तीन दिन में टीम रिपोर्ट देगी। आयुक्त ने कहा, प्रथम दृष्टया जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। पेस्ट कंट्रोल पर अभियान चलेगा।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा-मप्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत हुई। यह दुर्घटना नहीं, हत्या है। यह इतनी भयावह और असंवेदनशील है कि रूह कांप जाए। एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, क्योंकि सरकार ने बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जान-बूझकर निजी हाथों में सौंपा।