बड़ा खुलासा! संजय पाठक ने कालेधन से खरीदी सहारा की बेशकीमतीं जमीनें, शिकायत

MP News: सहारा समूह की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनों का कौड़ियों के भाव सौदा करने का मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तक पहुंचा। इसकी जांच के लिए ईडी में शिकायत की गई है। 435 पन्नों की शिकायत में कहा है, भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में सहारा की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनें खरीदने के लिए विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने कालेधन का इस्तेमाल किया।
पाठक ने दो पारिवारिक फर्मों के नाम पर सहारा के अधिकारियों से मिलीभगत कर 1000 करोड़ से अधिक की जमीन का सौदा सिर्फ 79.66 करोड़ रुपए में किया। इस शिकायत में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का जिक्रकिया है। जमीन खरीदने वाली फर्मों की भी जांच करने की मांग की है। ईओडब्ल्यू की जांच में भी साफ हो चुका है कि जमीन के सौदे में 72.82 करोड़ रुपए का गबन हुआ। 25 जुलाई को ईडी ने सहारा प्रमुख के बेटे कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट सीमांतों रॉय, डीजीएम जेबी रॉय, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव पर एफआइआर दर्ज की थी। सभी को आरोपी बनाया था।
● भोपाल:राजधानी में11 मील में 110 एकड़ जमीन का सौदा सहारा से विधायक पाठक की पारिवारिक फर्म मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने किया। इस फर्म में पाठक की मां निर्मला पाठक और बेटे यश पाठक 50-50 प्रतिशत शेयर होल्डिंग है।
● कटनी-जबलपुर:इन दोनों जिलों में सहारा की करीब 200 एकड़ जमीन का सौदा मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। सौदे के वक्त तक इस फर्म के भी 50-50 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग विधायक संजय पाठक की मां और बेटे के नाम थी।