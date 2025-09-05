बड़ा खुलासा! संजय पाठक ने कालेधन से खरीदी सहारा की बेशकीमतीं जमीनें, शिकायत

पाठक ने दो पारिवारिक फर्मों के नाम पर सहारा के अधिकारियों से मिलीभगत कर 1000 करोड़ से अधिक की जमीन का सौदा सिर्फ 79.66 करोड़ रुपए में किया। इस शिकायत में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का जिक्रकिया है। जमीन खरीदने वाली फर्मों की भी जांच करने की मांग की है। ईओडब्ल्यू की जांच में भी साफ हो चुका है कि जमीन के सौदे में 72.82 करोड़ रुपए का गबन हुआ। 25 जुलाई को ईडी ने सहारा प्रमुख के बेटे कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट सीमांतों रॉय, डीजीएम जेबी रॉय, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव पर एफआइआर दर्ज की थी। सभी को आरोपी बनाया था।