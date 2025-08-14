MP Weather: एक साथ कई सिस्टम एक्टिव, 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है। वहीं तीन ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले चार दिन में सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके चलते एमपी के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। अब तक ग्वालियर समेत एमपी के 10 जिले ही ऐसे हैं जहां मानसून सीजन में अब तक की बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं पूर्वी हिस्से, जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में 34% तो पश्चिमी हिस्से में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम में 21% अधिक बारिश दर्ज की गई है।