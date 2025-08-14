Patrika LogoSwitch to English

MP Weather: एक साथ कई सिस्टम एक्टिव, 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: 12 दिन बाद एमपी में लौटा मानसून, कई जिलों में लगी बारिश की झड़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में अगले 15-20 घंटे में साढ़े 8 इंच बारिश की चेतावनी, जानें आपके शहर का हाल...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 14, 2025

MP Weather: 12 दिन से मध्यप्रदेश से रूठा मानसून 13वें दिन 13 अगस्त को एक बार फिर एक्टिव है। वर्तमान में एक साथ बारिश के कई सिस्टम एक्टिव हैं। इनके कारण मध्यप्रदेश की राजधानी समेत एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। गुरुवार की सुबह राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर 7.30 बजे के बाद बारिश का दौर थम गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 15-20 घंटे में एमपी के 15 जिलों में कहीं अतिभारी तो कहीं भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है।

बुधवार को 17 जिलों में हुई बारिश


एमपी में 13 अगस्त को मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया। इस दौरान शाम तक 17 जिलों में बारिश हुई। इनमें बैतूल, बालाघाट के मलाजखंड में पौन इंच तक बारिश दर्ज की गई। वहीं पचमढ़ी, छिंदवाड़ा और सागर में आधा इंच, तो भोपाल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, नौगांव, सतना, सीधी, सिवनी, शाजापुर समेत कई जिलों में मध्य बारिश का दौर बना रहा।

एमपी के 5 बड़े शहरों में अब तक हुई बारिश का रिकॉर्ड






ट्रफ साइक्लोन सर्कुलेशन एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है। वहीं तीन ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले चार दिन में सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके चलते एमपी के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। अब तक ग्वालियर समेत एमपी के 10 जिले ही ऐसे हैं जहां मानसून सीजन में अब तक की बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं पूर्वी हिस्से, जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में 34% तो पश्चिमी हिस्से में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम में 21% अधिक बारिश दर्ज की गई है।


Updated on:

14 Aug 2025 12:29 pm

Published on:

14 Aug 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP Weather: एक साथ कई सिस्टम एक्टिव, 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

