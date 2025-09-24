जाते मानसून का तगड़ा झटका, 25-26-27 को भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: सितंबर का महीना खत्म होने को है, आखिरी हफ्ता शुरू होते ही मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है है। जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब धीरे-धीरे मानसून विदा लेगा, वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में तेज बारिश, बिजली गिरने और झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 सितंबर को जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय होने से बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से नमी मिल रही है, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से भारी वर्षा के हालात बन रहे हैं।
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई जिलों में मंगलवार रात से ही रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला चला। कई जगहों पर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं।
IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खरगोन, धार, बड़वानी, रतलाम आदि जिलों में थंडरस्टॉर्म और तेज हवा चलने की चेतावनी है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, रीवा, शहडोल आदि जिलों में भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने और आंधी जैसी हवा की संभावना जताई गई है। भोपाल और आसपास के इलाकों में भी अगले दो दिन तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
सितंबर महीने में लंबे समय से सूखे और उमस का सामना कर रहे किसानों और लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। लोग खुश हैं कि एक बार और बारिश होगी और मौसम में ठंडक घुल जाएगी। तेज गर्मी से राहत की उम्मीद में हैं लोग।