जाते मानसून का तगड़ा झटका, 25-26-27 को भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: सितंबर का महीना खत्म होने को है, आखिरी हफ्ता शुरू होते ही मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है है। जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब धीरे-धीरे मानसून विदा लेगा, वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में तेज बारिश, बिजली गिरने और झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 सितंबर को जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।