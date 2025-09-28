अगले 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP Weather:प्रदेश के कुछ हिस्सों से भले ही मानसून की विदाई शुरू हो गई हो, लेकिन भोपाल, इंदौर समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां से मानसून विदा होने में अभी थोड़ा वक्त है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक ट्रफ गुजर रही है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन भी एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश का दौर शुरू हुआ है। शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है। वहीं बाकि बचे जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को इंदौर संभाग के 4 जिले अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल-जबलपुर में बूंदाबांदी होने का अनुमान है। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक, तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अभी एक डिप्रेशन साउथ ओडिसा में बना हुआ है, जो छग होते हुए महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। दो तीन दिन प्रदेश के खासकर दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है।
शनिवार रात्रि में शहर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। गरज चमक के साथ शहर में रुक-रुक कर बारिश का दौर रात्रि 12 बजे के बाद तक जारी रहा। इस दौरान रात 11: 30 तक बैरागढ़ में 17 मिमी तो अरेरा हिल्स में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई। दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास हवा की रफ्तार 30 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच गई थी। हवा, बादल, बारिश के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई। शनिवार को अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 26.6 दर्ज किया गया। इस दौरान शाम तक 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के कोलार रोड, नर्मदापुरम रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट सहित पुराने शहर में भी बारिश हुई।
इस बार जुलाई में भले ही अच्छी बारिश हुई हो लेकिन अगस्त सितंबर में कम बारिश हुई है। पिछले चार सालों की स्थिति देखे तो राजधानी भोपाल में सितंबर माह में बारिश 200 मिमी से अधिक हुई है. जबकि 2020 में 165 मिमी बारिश हुई थी। इस साल भी अब तक 175.6 मिमी बारिश हुई है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग