MP Weather Update : देश में सबसे सर्द रहा ये मैदानी क्षेत्र, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड

MP Weather Update : मध्य प्रदेश से मॉनसून की विदाई के साथ-साथ मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने लगा है। मौजूदा समय में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के शेष क्षेत्रों (रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के कुछ हिस्से) से भी मानसून वापस हो जाने की संभावना है। आसमान साफ होने के कारण अब रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला भी बनता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात देश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में दर्ज किया गया जो देश के मैदानी क्षेत्रों में रात का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ।