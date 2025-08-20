बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, ट्रफ लाइन के चलते 23 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather Update Today: मध्यप्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में झमाझम बारिश का दौरा जारी रहा। वहीं कुछ जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। इस दौरान इंदौर में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाए रहने के बाद शाम होते ही तेज बारिश का दौर चला। शहर के निचले और पुराने इलाकों में जलमग्न की स्थिति बन गई। उधर बैतूल की भडंगा नदी में सोमवार-मंगलवार की रात ट्रैक्टर-ट्राली तेज बहाव में पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में सवार पांच युवकों में से तीन नदी के चट्टान पर फंस गए। जिन्हें ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बाहर निकाला।