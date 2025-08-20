बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, ट्रफ लाइन के चलते 23 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather Update Today: मध्यप्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में झमाझम बारिश का दौरा जारी रहा। वहीं कुछ जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। इस दौरान इंदौर में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाए रहने के बाद शाम होते ही तेज बारिश का दौर चला। शहर के निचले और पुराने इलाकों में जलमग्न की स्थिति बन गई। उधर बैतूल की भडंगा नदी में सोमवार-मंगलवार की रात ट्रैक्टर-ट्राली तेज बहाव में पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में सवार पांच युवकों में से तीन नदी के चट्टान पर फंस गए। जिन्हें ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बाहर निकाला।
इधर ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, सिवनी, मंडला, दमोह, बैतूल और गुना की बात करें तो ये वे जिले हैं जहां हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के पांच जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बैतूल जिले के भीमपुर में सबसे ज्यादा करीब 175 मिमी बारिश दर्ज की गई। इधर सौसर (छिंदवाड़ा) में 132.5 मिमी, कुरई (सिवनी) में 115.2 मिमी, पांढुर्णा में 105.3 मिमी और पुनासा डैम (खंडवा) में 85 मिमी से ज्यादा पानी गिर चुका है।
मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन के मुताबिक, वर्तमान में एक ट्रफ लाइन प्रदेश के निचले जिलों से होते हुए गुजर रही है। साथ ही एक साइक्लोनिक सरकुलेशन सिस्टम उत्तर पूर्व अरब सागर में बना हुआ है। दक्षिणी मध्यप्रदेश के जिलों में तेज बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने आज बुधवार 20 अगस्त के लिए प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा में वज्रपात के साथ अति भारी बारिश (Very Heavy Rain) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, डिंडोरी और नरसिंहपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश (Heavy Rain) की संभावना जताई है।
जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।
प्रदेश के पांच बड़े शहरों के अधिकतम तापमान की बात करें तो, ग्वालियर का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहां पारा 35 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा जबलपुर का 32.6 डिग्री, भोपाल का 32.2 डिग्री, उज्जैन का 31.5 डिग्री और इंदौर का 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।