‘गरीबों का निवाला खा रहे कीड़े’, हजारों टन गेहूं में ‘घुन’

हैरानी की बात यह है कि वेयरहाउस मालिकों को अनाज की सुरक्षा के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए किराए के रूप में दे रही है, फिर भी अनाज जिले में साल दर साल खराब होता चला जा रहा है। हालांकि समय पर उठाव न कराया जाना भी प्रमुख समस्या है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 के भंडारण पर 3 करोड़ 81 लाख 7 हजार 880 रुपए, 2020-21 पर 4 करोड़ 70 लाख 3 हजार 568 रुपए, 2021-22 पर 3 करोड़ 61 लाख 9 हजार 980 रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। यानी केवल किराए और भंडारण में ही कई करोड़ रुपए झोंक दिए गए, लेकिन गरीबों के निवाले की रक्षा नहीं हो सकी।