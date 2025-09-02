Patrika LogoSwitch to English

4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP weather: मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक जुलाई अगस्त के मुकाबले सितंबर का ये महीना तूफानी बारिश का महीना साबित होगा। 4 सितंबर से प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगले 15 दिन तक तूफानी मानसूनी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट है।

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 02, 2025

MP Weather
MP Weather heavy rain

MP Weather: इस बार अगस्त में मानसून सीजन में कुछ दिन ही बारिश के दर्ज किए गए। मौसम विभाग भोपाल (IMD Bhopal) के मुताबिक जुलाई अगस्त के मुकाबले सितंबर का ये महीना तूफानी बारिश का महीना साबित होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तक हुई सीजन की बारिश के बाद सितंबर में होने वाली बारिश से मानसून सीजन 2025 का कोटा पूरा हो जाएगा।

विभाग (IMD) का कहना है कि 4 सितंबर को बारिश का एक और नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। जिसके बाद सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर से अगले 15 दिन तक तूफानी मानसूनी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मध्यप्रदेश में कई जिलों में अतिभारी तो कहीं भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम…

आज यहां भारी, कहीं तेज बारिश का अलर्ट

IMD भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के कई मंगलवार 2 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रीवा, सिवनी, जबलपुर के कई इलाकों में तेज बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

प्रदेश में सीजन की बारिश का कोटा पूरा, लेकिन इंदौर रहा सूखा

जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के इंदौर, रीवा, शहडोल, संभागों में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर के कई इलाकों में भी जमकर पानी बरसा है।

बता दें कि अब तक प्रदेशमें मानसूनी सीजन में बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इंदौर में 24.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। अभी 37 इंच बारिश का आंकड़ा छूने के लिए 12.5 इंच बारिश की जरूरत है। ऐसे में इंदौर को कम बारिश वाले जिलों में शामिल किया गया है। यहां जानें एमपी में अब तक कहां कितनी बारिश..

टॉप 5 - सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले

गुना - 53.3 इंच बारिश
मंडला - 52.8 इंच बारिश
अशोकनगर- 50.2 इंच बारिश
श्योपुर- 49.9 इंच बारिश
शिवपुरी- 49.7 इंच बारिश

टॉप 5- सबसे कम बारिश वाले जिले

इंदौर- 40 फीसदी कम बारिश
धार- 22 फीसदी कम हुई बारिशट
खंडवा में 21 फीसदी बारिश कम
शाजापुर - 34 फीसदी तक कम बारिश
उज्जैन- 30 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई

अगले 15 दिन जमकर बरसेंगे बादल

मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि जुलाई अगस्त के मुकाबले सितंबर के इस महीने में ज्यादा और तेज बारिश की संभावना है। उनका कहना है कि ज्यादा और तेज बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी में बारिश के लिए जिम्मेदार कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। चंद घंटों में ये एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से इंदौर संभाग और उसके आसपास के जिलों में 4 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। अगले 15 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है।

Updated on:

02 Sept 2025 10:55 am

Published on:

02 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

