4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि जुलाई अगस्त के मुकाबले सितंबर के इस महीने में ज्यादा और तेज बारिश की संभावना है। उनका कहना है कि ज्यादा और तेज बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी में बारिश के लिए जिम्मेदार कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। चंद घंटों में ये एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से इंदौर संभाग और उसके आसपास के जिलों में 4 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। अगले 15 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है।